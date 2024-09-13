Стала известна судьба пропавшего в Новосибирске парня из Китая — он не выходил на связь неделю

Турист путешествовал по России и планировал вернуться в Китай в конце сентября Источник: предоставлено знакомой Ху Яна











Стало известно, что случилось с пропавшим в Новосибирске туристом из Китая. Источник НГС в правоохранительных органах сообщил, что Ху Ян выпал из окна многоэтажного дома.

21-летний Ху Ян перестал выходить на связь с родственниками неделю назад, последний раз он общался с близкими 6 сентября. А накануне пропажи закупился продуктами почти на 6 тысяч рублей в гипермаркете на улице Петухова.

Как сообщила читательница НГС, турист из Китая мог выпасть из окна многоэтажки на улице Беловежской, 50. Об этом инциденте было известно, еще 7 сентября, но тогда личность погибшего не была известна.

Жительница дома предоставила редакции скриншоты с камер видеонаблюдения и сообщила, что у молодого человека было с собой водительское удостоверение. По фотографии мама туриста опознала своего сына.

Источник НГС подтвердил, что 21-летний парень Ху Ян выпал из окна многоэтажки по указанному адресу 7 сентября. Смерть не носит криминальных характер.

В пресс-службе следственного комитета сообщили, что сотрудники отдела по Кировскому району проводят уголовно-процессуальную проверку по факту обнаружения 7 сентября тела мужчины. Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.