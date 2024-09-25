«Работают спасатели»: пробка собралась на улице Кирова — очевидцы сообщают о ДТП

Вечером 25 сентября на улице Кирова в Новосибирске собралась пробка. Информация об этом появилась на сайте 2ГИС — по данным пользователей сервиса, там произошло ДТП.
Речь идет об участке дороги на перекрестке улиц Кирова и Лобова. Движение затруднено на Кирова от перекрестка с улицей Алтайская.
По словам пользователя сервиса Евгения S., на дороге столкнулись два грузовика.
— Работают спасатели, — заявил Евгений S.
По словам очевидцев, на месте находятся машины скорой помощи. НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать данные. Корреспондент также обратился в пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Днем 25 сентября в Новосибирске произошло массовое ДТП. Машины столкнулись возле дома на Бориса Богаткова.