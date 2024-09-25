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Происшествия «Работают спасатели»: пробка собралась на улице Кирова — очевидцы сообщают о ДТП

«Работают спасатели»: пробка собралась на улице Кирова — очевидцы сообщают о ДТП

По их словам, на дороге столкнулись два грузовика

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3 комментария

По словам очевидцев, на месте скорая помощь

Вечером 25 сентября на улице Кирова в Новосибирске собралась пробка. Информация об этом появилась на сайте 2ГИС — по данным пользователей сервиса, там произошло ДТП.

Речь идет об участке дороги на перекрестке улиц Кирова и Лобова. Движение затруднено на Кирова от перекрестка с улицей Алтайская.

Дорога окрасилась в красный цвет

По словам пользователя сервиса Евгения S., на дороге столкнулись два грузовика.

— Работают спасатели, — заявил Евгений S.

По словам очевидцев, на месте находятся машины скорой помощи. НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать данные. Корреспондент также обратился в пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Днем 25 сентября в Новосибирске произошло массовое ДТП. Машины столкнулись возле дома на Бориса Богаткова.

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Комментарии
3
Гость
35 минут
🔥 И3вестия СВО за 25 сентября 🔥 от которых жiдко обделываются Шkyлёвые инагенты и прочая 3А-украинская сраHЪ - Освобождены н.п. Острое и Григоровка (ДНР) 👍🎉 ВКС стремительно доставляли подарки по всей т.н. "Украине", а ВС России продолжали активное наступление на Донбассе и замачивание бандитов в Курской обл. - - отбиты 24 🥩-атаки каkл0-жыв0тныr (5 под Курском), - в минусе - более 2390* украинских 🐷🐷 (300 под Курском). Всего >539,3* тыс. с 04.06.23, из них >17000 под Курском, - разбито >95* ед. боевой и авто техники (15 под Курском). Всего >27,6 тыс. ед. с 04/06/23, в т.ч. 6 таnков, 6 боевых бронемашин, 42 артсистемы и 4 станции РЭБ/КББ, - поражены 153 объекта и скоплений сил врага, включая 12 полевых складов БК, центр радиосвязи ВСУ, места сборки и хранения БПЛА, - ПВО сбиты - 31 БПЛА, 14 реакт. снарядов и 4 авиабомбы *, без учёта огромных санпотерь и работы ВКС в тылах противника - 💥 Слава 3ащитникам нашей Родины! Победа России ближе день ото дня! 👍 - Судьба IIIkyлъ-проБлyaDEй с LенiNа 12 печальна, БEЖАTЬ из страны или продолжать изворачиваться, стараясь как-то BЫЖИВAТЬ после содеянного. 🔸 Увидали где Skyлъ-TBарЪ, денацифицируйте её без жалости! 👊🤪💀 ПPABДА и ЗАКOH на стороне патриотов, а не инагентского мусора! Поможем прикрыть здешнюю русофобскую kлоаку ❗ -
Гость
35 минут
Жесть
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