Умер звезда фильмов «Легенда №17» и «Левиафан» Роман Мадянов

Российский актер театра и кино, заслуженный артист России Роман Мадянов скончался сегодня, 25 сентября. Ему было 62 года. Об этом сообщила его коллега Екатерина Стриженова.
Мадянов известен по ролям в фильмах «Легенда №17», «Левиафан», сериалам «Домашний арест», «Союз Спасения», «Солдаты» и другие.
— Рома, дорогой! Сколько раз мы рыбачили, и ты всегда побеждал, потому что рыба шла к тебе на удочку с удовольствием! Любой рассказ из твоих уст доводил нас до исступления. Как же с тобой рядом всегда тепло и хорошо. И какой же ты восхитительный артист, я всегда отмечала твой талант, а ты смущался и краснел… Любовь к тебе всенародная. Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе небесного! — написала в своем Telegram-канале актриса и телеведущая Екатерина Стриженова.
Актер долгое время боролся с раком легких. Весной стало известно, что болезнь прогрессирует.
Роман Мадянов является четырехкратным лауреатом премии «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана. Также он дважды становился лауреатом премии «Золотой орел»: за лучшую мужскую роль в фильме «12» и за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Левиафан».