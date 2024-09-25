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Происшествия Умер звезда фильмов «Легенда №17» и «Левиафан» Роман Мадянов

Умер звезда фильмов «Легенда №17» и «Левиафан» Роман Мадянов

Ему было 62 года

5 207
18 комментариев

Об этом сообщила Екатерина Стриженова

Российский актер театра и кино, заслуженный артист России Роман Мадянов скончался сегодня, 25 сентября. Ему было 62 года. Об этом сообщила его коллега Екатерина Стриженова.

Мадянов известен по ролям в фильмах «Легенда №17», «Левиафан», сериалам «Домашний арест», «Союз Спасения», «Солдаты» и другие.

— Рома, дорогой! Сколько раз мы рыбачили, и ты всегда побеждал, потому что рыба шла к тебе на удочку с удовольствием! Любой рассказ из твоих уст доводил нас до исступления. Как же с тобой рядом всегда тепло и хорошо. И какой же ты восхитительный артист, я всегда отмечала твой талант, а ты смущался и краснел… Любовь к тебе всенародная. Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе небесного! — написала в своем Telegram-канале актриса и телеведущая Екатерина Стриженова.

Стриженова также опубликовала видео в своем канале

Актер долгое время боролся с раком легких. Весной стало известно, что болезнь прогрессирует.

Роман Мадянов является четырехкратным лауреатом премии «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана. Также он дважды становился лауреатом премии «Золотой орел»: за лучшую мужскую роль в фильме «12» и за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Левиафан».

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Комментарии
23
281315474
29 минут
Светлая память...Соболезнование всем родным и близким.Как же нам будет не хватать его тонкого юмрра,прекраных ролей и простой человеческой скромности.Утрата не восполнима.Скорблю...
280271420
1 минута
Не тех забирают
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