Кроссовер насмерть сбил пешехода на новосибирской трассе — фото с места аварии

В Черепановском районе произошла трагедия: на дороге Р-256 «Чуйский тракт» погиб пешеход. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.
По информации ГАИ, ДТП произошло поздним вечером 24 сентября — примерно в 22:30. 57-летний водитель автомобиля «Ssang Yong Action» ехал в сторону Новосибирска. На 115 километре трассы он сбил 43-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте.
У пешехода не было световозвращающих элементов на одежде, поэтому водитель его не заметил.
От полученных травм мужчина скончался. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все подробности и обстоятельства произошедшего.
Ранее НГС писал, что на новосибирской трассе произошло смертельное ДТП — от машин осталась груда металла.