Кроссовер насмерть сбил пешехода на новосибирской трассе — фото с места аварии

Судя по кадрам, автомобиль в результате столкновения тоже получил повреждения Источник: Госавтоинспекция по Новосибирской области











В Черепановском районе произошла трагедия: на дороге Р-256 «Чуйский тракт» погиб пешеход. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

По информации ГАИ, ДТП произошло поздним вечером 24 сентября — примерно в 22:30. 57-летний водитель автомобиля «Ssang Yong Action» ехал в сторону Новосибирска. На 115 километре трассы он сбил 43-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте.

У пешехода не было световозвращающих элементов на одежде, поэтому водитель его не заметил.

От полученных травм мужчина скончался. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все подробности и обстоятельства произошедшего.