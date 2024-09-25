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Происшествия Кроссовер насмерть сбил пешехода на новосибирской трассе — фото с места аварии

Кроссовер насмерть сбил пешехода на новосибирской трассе — фото с места аварии

На улице было темно, водитель не заметил мужчину

2 683
6 комментариев

Судя по кадрам, автомобиль в результате столкновения тоже получил повреждения

В Черепановском районе произошла трагедия: на дороге Р-256 «Чуйский тракт» погиб пешеход. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

По информации ГАИ, ДТП произошло поздним вечером 24 сентября — примерно в 22:30. 57-летний водитель автомобиля «Ssang Yong Action» ехал в сторону Новосибирска. На 115 километре трассы он сбил 43-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте.

У пешехода не было световозвращающих элементов на одежде, поэтому водитель его не заметил.

От полученных травм мужчина скончался. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все подробности и обстоятельства произошедшего.

Ранее НГС писал, что на новосибирской трассе произошло смертельное ДТП — от машин осталась груда металла.

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Комментарии
6
Гость
1 час
водитель глуп "не заметил" - верный способ получить уголовку нужно говорить - "бросился под колёса с обочины, не было возможности предотвратить наезд". Всё, оправдан.
Гость
1 час
М- да, Черепаново прямо таки пригород Новосибирска
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