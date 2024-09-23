От машин осталась груда металла: смертельное ДТП произошло на новосибирской трассе — кадры с места аварии

В Мошковском районе вечером 23 сентября произошло смертельное ДТП. Как сообщили в региональной ГАИ, на трассе столкнулись автомобили Chevrolet Aveo и Мercedes-Вenz.
— 60-летний мужчина за рулем Chevrolet Aveo ехал по трассе в сторону Кемерово. Внезапно сибиряк выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Мercedes-Benz, которым управлял 38-летний мужчина, — пояснили в ГАИ.
В результате аварии водитель Chevrolet скончался на месте, водителя Мercedes-Вenz госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее массовое ДТП произошло в Барабинском районе Новосибирской области. Водитель BMW погиб на месте происшествия, его 45-летний пассажир находится в больнице.