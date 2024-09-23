НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+12°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +9

3 м/c,

зап.

 745мм 53%
Подробнее
2 Пробки
USD 92,58
EUR 103,38

Смертельное ДТП произошло на новосибирской трассе

Что интересного в стране
Массовая драка на Выборной
Золотой фонд домов Новосибирска
Плюсы и минусы банкротства
Главные тренды сезона
История человека-астероида
Как сэкономить на аренде
Как «Ашан» спас «СибМолл»
Новости в Telegram
Происшествия От машин осталась груда металла: смертельное ДТП произошло на новосибирской трассе — кадры с места аварии

От машин осталась груда металла: смертельное ДТП произошло на новосибирской трассе — кадры с места аварии

Происшествие случилось в Мошковском районе

5 190
6 комментариев

Водитель Chevrolet Aveo выехал на встречку

В Мошковском районе вечером 23 сентября произошло смертельное ДТП. Как сообщили в региональной ГАИ, на трассе столкнулись автомобили Chevrolet Aveo и Мercedes-Вenz.

— 60-летний мужчина за рулем Chevrolet Aveo ехал по трассе в сторону Кемерово. Внезапно сибиряк выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Мercedes-Benz, которым управлял 38-летний мужчина, — пояснили в ГАИ.

В результате аварии водитель Chevrolet скончался на месте, водителя Мercedes-Вenz госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее массовое ДТП произошло в Барабинском районе Новосибирской области. Водитель BMW погиб на месте происшествия, его 45-летний пассажир находится в больнице.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
ДТП Смертельное ДТП Авария Новосибирск ГАИ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD5
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Красивая.
1 час
Мерс покрепче и безопасней оказался.
Mr. President
43 минуты
удаляем с радостью скрепную тюлеху)))
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Одни боятся, другие женятся: откуда взялись мифы вокруг пятницы 13-го и что делать в этот день — объясняет нумеролог
Алина Шадрина
Мнение
Восторгаемся и плачем. Журналист съездил в Карелию на машине — получился ли отпуск бюджетным?
Анонимное мнение
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Рекомендуем
Знакомства

Anton,43

Mir_vladi,41

Alexey,50

Петр,40

Евгений,59

Aristos,36

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление