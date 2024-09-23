«Активно наяривал»: мать с дочкой встретили в контактном зоопарке посетителя с членом в руке

Мужчина сидел на лавочке Источник: Wall xD/ 2ГИС











Вчера, 22 сентября, жительница Новосибирска встретила в парке имени Кирова посетителя-извращенца: он совершал неприличные действия. Об этом она рассказала НГС.

По словам читательницы НГС Марины, она с ребенком пошла в контактный зоопарк покормить животных. В какой-то момент женщина обратила внимание на мужчину, который сидел на лавочке.

— Тут же на входе, никого не стесняясь, он удовлетворял свои потребности, а именно, рука была в штанах, которой он активно наяривал. Я ему сделала замечание в грубой форме, он встал и ушел, — рассказала Марина.

Женщина сообщила о происшествии в кассу. Как рассказала изданию НГС сотрудница контактного зоопарка, вчера к ним приходила охрана, которой передали сообщение Марины. Сама сотрудница странного мужчину не видела. Она отметила, что такое в парке впервые. В зоопарк не пускают даже выпивших людей.