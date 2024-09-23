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Происшествия «Активно наяривал»: мать с дочкой встретили в контактном зоопарке посетителя с членом в руке

«Активно наяривал»: мать с дочкой встретили в контактном зоопарке посетителя с членом в руке

Посетительница парка пожаловалась на неизвестного в кассы

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25 комментариев

Мужчина сидел на лавочке

Вчера, 22 сентября, жительница Новосибирска встретила в парке имени Кирова посетителя-извращенца: он совершал неприличные действия. Об этом она рассказала НГС.

По словам читательницы НГС Марины, она с ребенком пошла в контактный зоопарк покормить животных. В какой-то момент женщина обратила внимание на мужчину, который сидел на лавочке.

— Тут же на входе, никого не стесняясь, он удовлетворял свои потребности, а именно, рука была в штанах, которой он активно наяривал. Я ему сделала замечание в грубой форме, он встал и ушел, — рассказала Марина.

Женщина сообщила о происшествии в кассу. Как рассказала изданию НГС сотрудница контактного зоопарка, вчера к ним приходила охрана, которой передали сообщение Марины. Сама сотрудница странного мужчину не видела. Она отметила, что такое в парке впервые. В зоопарк не пускают даже выпивших людей.

В сентябре в Новосибирске заработала интерактивная карта опасных мест для женщин «Попутчица». Пользователи могут нанести на карту место, где было совершено нападение, где мужчины преследовали женщин или же встречались с эксгибиционистами.

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Комментарии
25
styil
1 минута
помните Питер - два парня в плавках, в квартире на ВТОРОМ этаже "смутили" деток, что играли в песочнице? в итоге - одному дали 5, другому 5,5 строгача за "пропаганду и развращение малолетних"!
DrAlex (с Богаткова)
17 минут
У женщины видимо в руке давно ничего не было.....
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