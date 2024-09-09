В Новосибирске запустили карту опасных мест для женщин — на ней три адреса

Одно из опасных мест находится в микрорайоне «Родники» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске заработала интерактивная карта опасных мест для женщин «Попутчица». На сервисе представлена информация о местах в городе, которые лучше избегать представительницам прекрасной половины человечества.

Интерактивная карта работает в шести городах России — кроме Новосибирска это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Калининград. Пользователи могут нанести на карту место, где было совершено нападение, где мужчины преследовали женщин или же встречались с эксгибиционистами.

Два опасных места расположены в центре Новосибирска Источник: companionaid.org/map











В Новосибирске на карту опасных мест пока нанесены три адреса, все они находятся на правом берегу. Первый — на улице Михаила Немыткина. Пользователи пишут, что у здания ежедневно собираются нетрезвые мужчины, которые пристают к женщинам. Второй адрес — один из популярных стриптиз-клубов в центре города, там происходят «драки и приставания».

Наконец, третий адрес — ресторанные дворики также в центре города. Пользовательницы пишут, что там под утро мужчины настойчиво знакомятся с подвыпившими девушками.

Добавить сообщение о небезопасном месте может любой человек через анонимный бот проекта @companionaidbot.

Интерактивная карта, как пишут ее создатели, будет развиваться, и вскоре в нем появится возможность строить удобные и безопасные маршруты, делиться местоположением в опасной ситуации и общаться с другими пользовательницами.