Двое оказались в больнице: в массовом ДТП под Новосибирском столкнулось 6 автомобилей — подробности аварии

Кадры с места аварии Источник: АСТ-54 Black / Telegram











Как сообщили в региональной ГАИ на трассе между Плотниково и Гусиным Бродом столкнулись 6 автомобилей.

— 49-летний водитель за рулем грузового автомобиля Sharman ехал в сторону Новосибирска. На трассе мужчина выехал на встречку и столкнулся с автомобилями Mitsubishi Outlander, Nissan, Mazda, Toyota Harrier и Honda Odyssey, — пояснили в инспекции.

В результате аварии пострадал 43-летний водитель Nissan и 51-летняя женщина, которая была за рулем Mitsubishi Outlander. Их доставили в больницу.

На трассе организовали реверсивное движение. Обстоятельства аварии устанавливаются.