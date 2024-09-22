Двое оказались в больнице: в массовом ДТП под Новосибирском столкнулось 6 автомобилей — подробности аварии

Как сообщили в региональной ГАИ на трассе между Плотниково и Гусиным Бродом столкнулись 6 автомобилей.
— 49-летний водитель за рулем грузового автомобиля Sharman ехал в сторону Новосибирска. На трассе мужчина выехал на встречку и столкнулся с автомобилями Mitsubishi Outlander, Nissan, Mazda, Toyota Harrier и Honda Odyssey, — пояснили в инспекции.
В результате аварии пострадал 43-летний водитель Nissan и 51-летняя женщина, которая была за рулем Mitsubishi Outlander. Их доставили в больницу.
На трассе организовали реверсивное движение. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее в Новосибирской области произошло жесткое ДТП. Столкнулись автомобили Lada Largus и КАМАЗ. В результате аварии погибли два человека.