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Происшествия Двое оказались в больнице: в массовом ДТП под Новосибирском столкнулось 6 автомобилей — подробности аварии

Двое оказались в больнице: в массовом ДТП под Новосибирском столкнулось 6 автомобилей — подробности аварии

На трассе организовали реверсивное движение

4 442
16 комментариев

Кадры с места аварии

Как сообщили в региональной ГАИ на трассе между Плотниково и Гусиным Бродом столкнулись 6 автомобилей.

— 49-летний водитель за рулем грузового автомобиля Sharman ехал в сторону Новосибирска. На трассе мужчина выехал на встречку и столкнулся с автомобилями Mitsubishi Outlander, Nissan, Mazda, Toyota Harrier и Honda Odyssey, — пояснили в инспекции.

В результате аварии пострадал 43-летний водитель Nissan и 51-летняя женщина, которая была за рулем Mitsubishi Outlander. Их доставили в больницу.

На трассе организовали реверсивное движение. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее в Новосибирской области произошло жесткое ДТП. Столкнулись автомобили Lada Largus и КАМАЗ. В результате аварии погибли два человека.

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Комментарии
17
velius
1 час
Всемирный день без автомобиля проводят 22 сентября. В эту дату проходят просветительские мероприятия, главная цель которых, донести до автовладельцев идею альтернативных способов передвижения.
Гость
1 час
Мажоры толкаются. Наворовали в 90-е, теперь катаются, музыку слушают, бензины жгут, травят воздух простому народу.
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