Движение на трассе затруднено: массовое ДТП произошло под Новосибирском — кадры с места аварии

Под Новосибирском вечером 22 сентября произошло массовое ДТП. Как сообщили очевидцы, на трассе столкнулось 6 автомобилей.
— Страшное ДТП произошло сегодня около восьми вечера между Плотниково и Гусиным Бродом, немного не доезжая до моста, который сейчас частично перекрыт из-за ремонта, — сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
Предварительно, в аварии пострадали два человека. Судя по данным сервиса 2ГИС, движение по трассе серьезно затруднено.
Ранее Новосибирской области произошло жесткое ДТП. Столкнулись автомобили Lada Largus и КАМАЗ. В результате аварии погибли два человека.