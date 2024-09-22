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Происшествия Движение на трассе затруднено: массовое ДТП произошло под Новосибирском — кадры с места аварии

Движение на трассе затруднено: массовое ДТП произошло под Новосибирском — кадры с места аварии

Предварительно, на дороге столкнулось 6 автомобилей

1 914
2 комментария

На месте работает ГАИ

Под Новосибирском вечером 22 сентября произошло массовое ДТП. Как сообщили очевидцы, на трассе столкнулось 6 автомобилей.

— Страшное ДТП произошло сегодня около восьми вечера между Плотниково и Гусиным Бродом, немного не доезжая до моста, который сейчас частично перекрыт из-за ремонта, — сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Предварительно, в аварии пострадали два человека. Судя по данным сервиса 2ГИС, движение по трассе серьезно затруднено.

Если вы стали свидетелем этого ДТП или сами пострадали в нем, свяжитесь с редакцией НГС.

Звоните8-923-157-00-00
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Ранее Новосибирской области произошло жесткое ДТП. Столкнулись автомобили Lada Largus и КАМАЗ. В результате аварии погибли два человека.

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Массовое ДТП Авария Новосибирск
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Комментарии
2
233143581
21 минута
Ничего себе, бу-бух.
Drakonn
5 минут
вот и сработала "торпеда смерти" (грузовик со значительным перегрузом = 2-3 раза тяжелее разрешённого = неуправляем). Всё это из-за попустительства УГАДН, ГИБДД и дорожников
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