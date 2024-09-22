BMW влепился в Camry на Петухова под красный сигнал светофора — почему найти виновника не могут даже эксперты

Кто виноват в жесткой аварии, так просто не разберешься Источник: АСТ-54, «ВКонтакте»











Кировский район — один из самых сложных по трафику в Новосибирске. По утрам жителей Затулинского жилмассива ждут многокилометровые пробки на выезде, а если дороги вдруг становятся свободнее, водители использует это как повод вдоволь разогнаться. Именно такая ситуация произошла в четверг 19 августа на улице Петухова. Столкновение попало в объектив регистратора подписчика паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте», и казалось бы, при таких доказательствах найти виновника аварии — дело несложное. Но странное ДТП поставило в тупик не только участников автомобильного сообщества, но и экспертов НГС.

Это ДТП произошло едва ли не посреди дня в районе улицы Петухова, 73. По неизвестной причине BMW X5 и Toyota Camry встретились прямо посередине перекрестка, момент жесткого столкновения попал в объектив видеорегистратора.

Источник: «АСТ-54» / «ВКонтакте»

Кажется, что найти виновника — дело простое: на кадрах точно видно красный сигнал светофора. Увы, именно к светофорам у подписчиков и возникли вопросы: судя по сообщениям людей, которые ездят этой дорогой регулярно, для разных направлений сигнал переключается в разное время.

— BMW на красный получается летел, — заметил Сергей Б.

— То есть красный в противоположном направлении на видео тебе ни о чем не говорит? — Не согласился Сергей Д.

— Тем, кто едет со стороны площади, зеленый горит. А со стороны «Винапа», красный загорается раньше на восемь секунд. Поэтому смотрите видео внимательно. Кто-то пытался пролететь на запрещающий, — развил свою мысль Сергей Б.

— Даже если «Бэха» ехала под красный свет, всё равно будет виноват водитель Camry. Совершая манёвр (поворот или разворот), он не предоставил преимущества встречного автомобиля, — высказался Иван И.

— Не факт, если будет доказано, что водитель BMW летел на красный, то будет виноват он. Есть в сети определение Верховного суда. Тот кто, нарушает грубо ПДД, априори виноват, — возразил Алексей П.

Подписчики предположили, что 10-секундая задержка для тех, кто едет со стороны Советского шоссе, чтобы поворачивать налево, и уже традиционно нашли сторону, которую можно обвинить во всем:

— Вся проблема в том, что Центр организации дорожного движения этим не занимается! — возмутился Григорий Н. — Аварийность на перекрёстках дикая! Дополнительная секция светофора со стрелкой решает вопрос на раз-два! По городу ездить некомфортно, постоянно надо проскакивать, шустрить. Не все опытные водители.

Правда, и с этой версией согласились не все.

— Как другие миллионы людей управляют без аварий? — Удивилась Саша К. — Это банальная человеческая ошибка.

Чтобы рассудить подписчиков паблика, НГС обратился к руководителю новосибирского представительства Федерации автовладельцев России Вячеславу Ашуркову и автоюристу, адвокату Марии Соловьевой. Но разобраться в записи странного ДТП не смогли даже эксперты.

— Комментарии диаметрально противоположные, а как работает этот светофор, я не знаю, — объяснил Вячеслав Ашурков.

Похожий ответ дала и Мария Соловьева: виновность того или другого участника аварии зависит от сигнала светофора в момент начала движения.

— Да, согласно пункту 13.7 ПДД в случае, если после выезда на перекресток загорелся красный сигнал, водитель должен продолжить движение в намеченном направлении независимо от сигналов светофора, а согласно пункту 13.8, другие участники движения обязаны уступить дорогу тем транспортным средствам, которые завершают проезд перекрестка, — напомнила автоюрист. — Но мы не видим на записи, на какой свет водитель BMW начал движение через перекресток.

Одной этой записи для выяснения, кто виноват, явно недостаточно.

— Надо будет установить скорость движения, время работы светофора, в том числе с простоем и прочее, с целью установления возможности избежать столкновения при сложившихся обстоятельствах.

Вероятно, воспользуются сотрудники ГАИ и другими записями камер с перекрестка — возможно, ответ именно на них.

Ранее НГС разбирался, кто виноват в жестком ДТП на перекрестке, где Land Rover на полном ходу снес Москвич.