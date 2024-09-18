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Дороги и транспорт «Пешком с Зорге до метро»: Затулинка застряла в глухом заторе — видео с ощущением безнадеги

«Пешком с Зорге до метро»: Затулинка застряла в глухом заторе — видео с ощущением безнадеги

Чтобы успеть на работу к 9 часам местные жители выходят из дома в 7 утра и раньше (но все равно успевают не всегда)

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80 комментариев

Часто затулинцев спасают трамваи, но сегодня утром они стояли на кольце на площади Кирова из-за аварии

Утром, 18 сентября, в Новосибирске улицы Сибиряков-Гвардейцев и Ватутина (единственный способ выбраться с Затулинки на правый берег) встали в глухой пробке. Местным жителям пришлось добираться до работы пешком.

— Сегодня добиралась полтора часа до площади Ленина. Вышла на пересечении Зорге и Сибиряков-Гвардейцев и дошла пешком до остановки Индустриальная. Смогла сесть в трамвай №3 и доехать до метро. Трамваи маршрута №18 стояли из-за аварии на кольце. Обычно дорога занимает 1,5 — 2 часа, из них минут 40 минимум уходит на выезд из района из-за пробки на кольце. Люди выходят из транспорта и идут пешком, и так практически каждый день, — поделилась сибирячка Ольга Гальянт.

Длительность видео, которое сняла сибирячка, почти 4 минуты. В реальности до площади Ленина ей пришлось добираться полтора часа. Большую часть дороги она шла пешком

По словам девушки, пробка начинает формироваться уже к половине седьмого, и с каждым годом транспортная ситуация только ухудшается. Летом, когда часть местных переезжают на дачи, становится чуть свободнее, зимой — еще хуже.

— Обычно выхожу на работу в 6:30-6:40, чтобы проскочить пробку. В этот момент движение уже плотное, но проехать еще можно, — пожаловалась еще одна читательница НГС, Марина. — Сегодня задержалась и вышла в 7 утра. В итоге с улицы Зорге до метро шла пешком, на работу, естественно, опоздала.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, что муниципалитет полагает причинами пробок на выездах из Кировского района, и есть ли какие-то планы по решению этих проблем.

Ранее НГС писал о транспортных проблемах на Затулинке всего месяц назад. Тогда пассажиры пожаловались, что буквально вываливаются из автобусов.

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Пробка Затулинский жилмассив Авария
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Комментарии
81
второйсправа
18 сентября 2024, 14:37
у мэрии есть план и они его придерживаются!
Сибиряк из Питера
18 сентября 2024, 15:02
Сколько станций метро ежедневно улетают в известном направлении?
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