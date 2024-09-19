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Происшествия «Приехали учиться блюдам русской кухни»: пару из Вьетнама доставили к новосибирским полицейским

«Приехали учиться блюдам русской кухни»: пару из Вьетнама доставили к новосибирским полицейским

Иностранцы незаконно находились в России

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3 комментария

Паре назначили административные штрафы

В Новосибирской области в отдел полиции доставили семью из Вьетнама. Как сообщили в Карасукском районном суде, пара попала к сотрудникам как иностранные граждане, уклонившиеся от выезда с территории России в установленный срок и незаконно находившиеся в стране.

Вьетнамца Дао Конг Хуана и его супругу Нгуен Тхи Тху Хоай нашли 12 сентября на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Павловка» КПП «Карасук», их доставили в МО МВД России «Карасукский». Выяснилось, что семья приехала в Россию учиться блюдам русской кухни.

— На родине у них имеется отель с кухней, где они хотят кормить русских туристов. Во Вьетнаме до пандемии были точки русской кухни, а после пандемии их не стало, учиться негде, — сказано в сообщении. — Просили дать им возможность вернуться в Россию, чтобы изучать русские традиции. На обучение нужно полгода, год.

Уточняется, что иностранцы обучались в Новосибирске у знакомых вьетнамцев, которые готовят русскую кухню. Пара не выехала, так как не знала, что им нужно покинуть страну на 90 дней.

— Они готовы выехать из Российской Федерации, а по истечении необходимого срока вернуться и продолжить обучение, — объяснили в суде.

Пару признали виновной по ч.1.1 ст.18.8 КоАП.РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания). Им назначили административный штраф в размере 40 тысяч рублей каждому. Уточняется, что постановления не вступили в законную силу.

В конце августа в Новосибирске нашли хостел с нелегальными мигрантами. В нём обнаружили 350 иностранных граждан.

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Вьетнам Иностранцы Русская кухня Новосибирск Суд
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Комментарии
3
Гость
12 минут
полиция сработала четко, в срок и оперативно..... Молодцы, не зря на мои налоги живут. Вот только когда меня убивают, они видимо про это забывают...
Гость
12 минут
"Что же ты ищешь, мальчик-бродяга, В этой забытой Богом стране?"
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