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Город На Шлюзе силовики накрыли хостел с 350 мигрантами — среди иностранцев нашли нелегалов

На Шлюзе силовики накрыли хостел с 350 мигрантами — среди иностранцев нашли нелегалов

Возбуждены дела о незаконной трудовой деятельности

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1 комментарий

Силовики нашли нарушения миграционного законодательства и пожарной безопасности

Хостел с нелегальными мигрантами обнаружили в Советском районе. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, представители ФСБ, МВД и МЧС провели рейд в помещении, которое арендовали под общежитие. Здание располагалось на улице Русская, 39 в микрорайоне Шлюз. В нём нашли 350 иностранных граждан.

— В ходе проверки помещения выявлены нарушения законодательства о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации, требований пожарной безопасности, — сказано в сообщении ведомства.

Возбуждены дела по ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства) и 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Прокуратура контролирует устранение нарушений.

Ранее НГС рассказывал историю жильцов улицы 40 лет Октября, которые добились выселения сотен мигрантов из общежития по соседству. Иностранцев привезли в Новосибирск для строительства нового кампуса НГУ.

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Новосибирск Мигранты Хостел
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Комментарии
3
Гость
28 августа 2024, 10:47
Как удивлён " прямо кушать не могу"
Гость
28 августа 2024, 10:48
10 кампусов мирового уровня из 10
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