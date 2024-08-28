На Шлюзе силовики накрыли хостел с 350 мигрантами — среди иностранцев нашли нелегалов

Силовики нашли нарушения миграционного законодательства и пожарной безопасности Источник: прокуратура Новосибирской области











Хостел с нелегальными мигрантами обнаружили в Советском районе. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, представители ФСБ, МВД и МЧС провели рейд в помещении, которое арендовали под общежитие. Здание располагалось на улице Русская, 39 в микрорайоне Шлюз. В нём нашли 350 иностранных граждан.

— В ходе проверки помещения выявлены нарушения законодательства о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации, требований пожарной безопасности, — сказано в сообщении ведомства.

Возбуждены дела по ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства) и 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Прокуратура контролирует устранение нарушений.

Ранее НГС рассказывал историю жильцов улицы 40 лет Октября, которые добились выселения сотен мигрантов из общежития по соседству. Иностранцев привезли в Новосибирск для строительства нового кампуса НГУ.