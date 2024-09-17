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Происшествия «Полностью отломана стрела»: доставщик снес шлагбаум во дворе дома в Тихом центре — видео с курьером

«Полностью отломана стрела»: доставщик снес шлагбаум во дворе дома в Тихом центре — видео с курьером

Местная жительница заявляет, что теперь на придомовую территорию заезжают чужие машины

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6 комментариев

Инцидент случился на улице Щетинкина

Утром 17 сентября во дворе дома в Тихом центре произошло необычное ДТП: курьер сервиса доставки врезался в шлагбаум, а затем уехал. Кадры, как работник сносит устройство, предоставила редакции читательница НГС.

Инцидент случился на улице Щетинкина, 34 в Железнодорожном районе. На видео можно заметить сумку сотрудника — на ней указано название известного сервиса доставки продуктов. Одежда сибиряка также выполнена в красках униформы курьеров службы.

Действия курьера попали на видео

Доставщик, судя по кадрам, не смог объехать шлагбаум и влетел в преграждающее устройство. После этого сибиряк попытался установить технику на место и уехал.

Старшая по дому сообщила НГС (попросила не указывать имя), что узнала о ситуации от своего мужа — тот вышел из дома и увидел, что шлагбаум сломан.

— Стрела полностью переломана. Посмотрели по камерам, и заметили, что в 9:11 сотрудник сервиса не справился с управлением. Он ехал по двору и врезался, — объяснила сибирячка. — Он собой его (шлагбаум, — прим.ред) и снес. Там полностью отломана стрела. Мы вызвали сейчас мастера, нам оплачивать этот ремонт.

Местные жители вызвали мастера для ремонта устройства

Сибирячка уточнила, что шлагбаум ведет с придомовой территории на улицу Щетинкина. После происшествия двор дома оказался открыт для чужих машин — у местных жителей возникли трудности с парковкой.

— У нас всего шесть машин входит на парковку. Сейчас он (двор, — прим.ред) стоит открытым, тут же появляется куча других машин — соответственно, нам самим уже никак не припарковаться, — сказала женщина. — Стрела не под замену, но мастер будет ее обрезать.

Куда и откуда направлялся курьер, сибирячка не знает. Она добавила, что работник мог решить сократить себе путь, проехав через двор.

Старшая по дому уточнила, что одна из местных жительниц обратилась в службу поддержки сервиса — она отправила кадры с места происшествия.

Судя по переписке, специалисты предупредили женщину о том, что с ней могут связаться из компании-партнера, где оформлен курьер, чтобы разобраться в ситуации. НГС обратился в пресс-службу сервиса с просьбой прокомментировать ситуацию.

В прошлом году курьер известной сети пиццерий испортил покрытие стены в подъезде дома. Его действия попали на видео.

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Комментарии
8
fin
17 сентября 2024, 22:33
Ну, тут как бы с одной стороны да, а с другой конечно нет! Ну надоели шлагбаумы, до черту, да и курьеры тоже.
жму 200
17 сентября 2024, 22:47
гадюшник обнесли шлагбаумами, заборами и цепочками по периметру. Превратили город в зверинец. В зоопарке животные лучше живут, чем чушпаньё в этой помойке.
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