Отковырял часть штукатурки: доставщик пиццы испортил стену в подъезде дома в Новосибирске — видео

В Новосибирске курьер известной сети пиццерий испортил покрытие стены в подъезде жилого дома. Видео происшествия опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
На кадрах видно, как работник организации поднимается по лестнице подъезда, а затем подходит к двери квартиры и отдает заказ клиенту. После этого мужчина останавливается на лестничном пролете и начинает пальцами снимать штукатурку со стены здания.
На видео заметно, что в руках сибиряка находится сумка с названием сети пиццерий — «Додо Пицца».
В паблике НГС уточнили, что инцидент произошел в подъезде дома по улице Чаплыгина в Железнодорожном районе.
Журналист издания обратился в группу «Додо Пицца Новосибирск» во «ВКонтакте» с просьбой прокомментировать ситуацию, но в организации не ответили на сообщение. Корреспондент также написал управляющему сетью пиццерий в Новосибирске Артему Емецу, он прочитал и оставил сообщение без ответа.
В начале августа НГС поговорил с курьерами трех сервисов доставки и узнал об условиях их работы и странных случаях. Подробности — в материале.