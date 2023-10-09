Отковырял часть штукатурки: доставщик пиццы испортил стену в подъезде дома в Новосибирске — видео

В Новосибирске курьер известной сети пиццерий испортил покрытие стены в подъезде жилого дома. Видео происшествия опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».



На кадрах видно, как работник организации поднимается по лестнице подъезда, а затем подходит к двери квартиры и отдает заказ клиенту. После этого мужчина останавливается на лестничном пролете и начинает пальцами снимать штукатурку со стены здания.