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Отковырял часть штукатурки: доставщик пиццы испортил стену в подъезде дома в Новосибирске — видео

Инцидент произошел в Железнодорожном районе

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Инцидент произошел в подъезде дома по улице Чаплыгина

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В Новосибирске курьер известной сети пиццерий испортил покрытие стены в подъезде жилого дома. Видео происшествия опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как работник организации поднимается по лестнице подъезда, а затем подходит к двери квартиры и отдает заказ клиенту. После этого мужчина останавливается на лестничном пролете и начинает пальцами снимать штукатурку со стены здания.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
В руках сибиряка находится сумка с названием сети пиццерий

Видео: «АСТ-54» во «ВКонтакте»

На видео заметно, что в руках сибиряка находится сумка с названием сети пиццерий — «Додо Пицца».

В паблике НГС уточнили, что инцидент произошел в подъезде дома по улице Чаплыгина в Железнодорожном районе.

Журналист издания обратился в группу «Додо Пицца Новосибирск» во «ВКонтакте» с просьбой прокомментировать ситуацию, но в организации не ответили на сообщение. Корреспондент также написал управляющему сетью пиццерий в Новосибирске Артему Емецу, он прочитал и оставил сообщение без ответа.

В начале августа НГС поговорил с курьерами трех сервисов доставки и узнал об условиях их работы и странных случаях. Подробности — в материале.

ПиццаДодо ПиццаПодъездЗаказ еды на домНовосибирск
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