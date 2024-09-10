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Смертельное ДТП на Столетова — фото

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Происшествия подробности ДТП на Столетова: кому принадлежит «Хонда», которая легла на бок после смертельной аварии

ДТП на Столетова: кому принадлежит «Хонда», которая легла на бок после смертельной аварии

Предполагается, что Honda Stream 2001 года принадлежит однофамилице или родственнице водителя

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19 комментариев

Сотрудники ГАИ не обнаружили у мужчины признаков алкогольного опьянения

Стало известно, кому принадлежит Honda Stream, которая сегодня, 10 сентября, попала в смертельное ДТП и перевернулась на бок на улице Столетова. По данным НГС, водитель был за рулём чужого автомобиля.

Авария ДТП произошла сегодня днём, 10 сентября, в Юбилейном микрорайоне. Водитель ехал на высокой скорости и, по словам очевидцев «вылетел на тротуар». Сибирячка погибла. На вид ей было около 35-40 лет. Некоторые очевидцы сообщают, что погибшая была беременна. Подтвердить эту информацию на момент написания материала не удалось.

При этом, по данным НГС, мужчина находился за рулем не своего автомобиля. Универсал Honda Stream 2001 года выпуска принадлежит Ольге Т. Корреспондент редакции попытался связаться с женщиной, однако она отказалась общаться.

— Звоните в полицию и узнавайте всё там. До свидания, — сказала сибирячка.

По информации источника НГС, мужчина, находившейся за рулём, является однофамильцем Ольги Т. Возможно, они приходятся друг другу родственниками.

В пресс-службе областного МВД корреспонденту НГС пояснили, что признаков алкогольного опьянения у водителя на месте установлено не было. Сибиряка отправили на дополнительные анализы в медицинское учреждение.

Ранее НГС писал, что полиция задержала водителя «мускулистого авто» после ДТП в Новосибирске.

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Новосибирск ДТП Смертельное ДТП Подробности аварии
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Комментарии
19
Гость
10 сентября 2024, 18:16
"принадлежит Ольге Т." - вот это поворот. Такого точно никто не ожидал, НГС это просто невероятное журналистское расследование
Гость
10 сентября 2024, 18:37
Какое значение имеет кому принадлежит автомобиль? Что за сенсация - за рулем был не собственник? Что в этом необычного? Как это сообразуется с ДТП? На что это может влиять? Ответ: никакого, не стоит внимания, обычное дело, к ДТП не относится, ни на что не влияет. Тогда зачем это преподносить как нечто важное?
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