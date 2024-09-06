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Происшествия «Водитель скончался»: автомобиль без номеров влетел в грузовик на новосибирской трассе

«Водитель скончался»: автомобиль без номеров влетел в грузовик на новосибирской трассе

Авария произошла на трассе Р-254 «Иртыш»

2 157
7 комментариев

Авария произошла в Татарском районе

Вечером 6 сентября в Новосибирской области автомобиль без госномеров врезался в грузовик на трассе. В результате аварии погиб человек, сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции региона.

Авария произошла около 17:45 в Татарском районе. 50-летний мужчина управлял автомобилем Nissan Murano без госномеров и ехал по дороге Р-254 «Иртыш» со стороны Новосибирска в направлении Омской области.

На 967 километре трассы, по предварительным данным, машина при обгоне столкнулась с грузовиком Volvo.

— Водитель Nissan от полученных травм скончался на месте происшествия, — сообщили в ведомстве.

На месте находятся Госавтоинспекция и полиция

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Накануне в Новосибирске водитель кроссовера сбил мужчину на пешеходном переходе. Момент ДТП попал на видео.

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Комментарии
7
Аарон Вассертрум
6 сентября 2024, 20:35
Б-г не тимошка, видит немножка...
Гость
6 сентября 2024, 20:19
Без номеров, скорость какая хочу. Летел как хотел, исход предсказуемый. Хорошо что большая машина попалась, по другому хоронили бы всех.
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