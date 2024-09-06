«Водитель скончался»: автомобиль без номеров влетел в грузовик на новосибирской трассе

Вечером 6 сентября в Новосибирской области автомобиль без госномеров врезался в грузовик на трассе. В результате аварии погиб человек, сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции региона.
Авария произошла около 17:45 в Татарском районе. 50-летний мужчина управлял автомобилем Nissan Murano без госномеров и ехал по дороге Р-254 «Иртыш» со стороны Новосибирска в направлении Омской области.
На 967 километре трассы, по предварительным данным, машина при обгоне столкнулась с грузовиком Volvo.
— Водитель Nissan от полученных травм скончался на месте происшествия, — сообщили в ведомстве.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Накануне в Новосибирске водитель кроссовера сбил мужчину на пешеходном переходе. Момент ДТП попал на видео.