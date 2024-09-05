Новосибирец на Toyota сбил мужчину на пешеходном переходе — видео момента ДТП

О состоянии пострадавшего мужчины не сообщается Источник: АСТ-54/vk.com











В Октябрьском районе Новосибирска водитель кроссовера Toyota RAV4 сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Информация о происшествии появилась в сообществе «АСТ-54 Black» в социальной сети «Вконтакте».

Как сообщают подписчики в паблике, ДТП произошло утром в четверг, 5 сентября, примерно в 10:32. Водитель иномарки двигался в сторону перекрестка улиц Автогенной и Ленинградской, там он сбил мужчину, который переходил проезжую часть по переходу.

Пешеход от мощного удара залетал на капот автомобиля, а затем свалился с него на проезжую часть.

Авария произошла на перекрестке улиц Автогенной и Ленинградской Источник: АСТ-54/vk.com

— Остальные водители начали объезжать аварию по тротуару, — также сообщили очевидцы в паблике.

Информации о состоянии пострадавшего в настоящее время не поступало.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в городской области пропаганды ГАИ, чтобы узнать подробности аварии. На момент публикации новости информация не поступила.