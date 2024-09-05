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Происшествия Новосибирец на Toyota сбил мужчину на пешеходном переходе — видео момента ДТП

Новосибирец на Toyota сбил мужчину на пешеходном переходе — видео момента ДТП

Авария произошла в Октябрьском районе

2 425
20 комментариев

О состоянии пострадавшего мужчины не сообщается

В Октябрьском районе Новосибирска водитель кроссовера Toyota RAV4 сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Информация о происшествии появилась в сообществе «АСТ-54 Black» в социальной сети «Вконтакте».

Как сообщают подписчики в паблике, ДТП произошло утром в четверг, 5 сентября, примерно в 10:32. Водитель иномарки двигался в сторону перекрестка улиц Автогенной и Ленинградской, там он сбил мужчину, который переходил проезжую часть по переходу.

Пешеход от мощного удара залетал на капот автомобиля, а затем свалился с него на проезжую часть.

Авария произошла на перекрестке улиц Автогенной и Ленинградской

— Остальные водители начали объезжать аварию по тротуару, — также сообщили очевидцы в паблике.

Информации о состоянии пострадавшего в настоящее время не поступало.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в городской области пропаганды ГАИ, чтобы узнать подробности аварии. На момент публикации новости информация не поступила.

Ранее в Первомайском районе водитель Hyundai насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Момент ДТП попал на видео.

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Комментарии
22
styil
5 сентября 2024, 19:45
просто нужно смотреть на дорогу ВСЕМ участникам дорожного движения!
alippa
5 сентября 2024, 19:40
Водитель, помни, ты тоже иногда пешеход)))
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