Новосибирец на Toyota сбил мужчину на пешеходном переходе — видео момента ДТП

В Октябрьском районе Новосибирска водитель кроссовера Toyota RAV4 сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Информация о происшествии появилась в сообществе «АСТ-54 Black» в социальной сети «Вконтакте».
Как сообщают подписчики в паблике, ДТП произошло утром в четверг, 5 сентября, примерно в 10:32. Водитель иномарки двигался в сторону перекрестка улиц Автогенной и Ленинградской, там он сбил мужчину, который переходил проезжую часть по переходу.
Пешеход от мощного удара залетал на капот автомобиля, а затем свалился с него на проезжую часть.
— Остальные водители начали объезжать аварию по тротуару, — также сообщили очевидцы в паблике.
Информации о состоянии пострадавшего в настоящее время не поступало.
Корреспондент НГС обратился за комментарием в городской области пропаганды ГАИ, чтобы узнать подробности аварии. На момент публикации новости информация не поступила.
Ранее в Первомайском районе водитель Hyundai насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Момент ДТП попал на видео.