«Вероятность заблудиться — 100%!» Как в Турции искали пропавшую туристку из России и что известно о ее гибели

31 августа Наталью Сомову нашли мертвой на берегу моря в Мармарисе Источник: Наталья Сомова / Vk.com, Gundemfethiye.com











В середине августа в Турции пропала 47-летняя заместитель директора столичной школы-интерната № 1 для слепых детей Наталья Сомова. Она отправилась на прогулку по туристической тропе и перестала выходить на связь. Ее поиски длились две недели. В субботу тело россиянки нашли у берега моря в Мармарисе. По предварительным данным, она упала со скалы.

MSK1.RU собрал всё, что известно о пропаже, поисках и гибели женщины. Рассказываем подробности трагичной истории.

Что известно о погибшей

Наталья Сомова родилась в Самаре. Некоторое время жила в Московской области, в течение шести лет занимала пост директора в реабилитационном центре ГАУСО МО «Московский областной центр реабилитации инвалидов» в Королёве.

Наталья (первая слева) на мероприятии в Центре реабилитации, которым она руководила; фото 2022 года Источник: Общественная палата Московской области











Затем Наталья переехала в Москву и устроилась в школу-интернат № 1 для слепых детей. Это единственное столичное учреждение, в котором обучаются, воспитываются и реабилитируются дети — инвалиды по зрению. Школа-интернат существует еще с XIX века, а сейчас стала пионером внедрения компьютерной техники для незрячих пользователей и программистов.

По словам знакомых, Наталья была добрым и отзывчивым человеком и всегда хотела оказывать помощь. Судя по фото в соцсетях, очень любила путешествовать — на ее личной страничке полно снимков из самых разных уголков планеты.

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В августе этого года Наталья взяла отпуск и оформила путевку в Турцию через турагентство Anex. При этом путешествовать в одиночку было не в ее характере, рассказала MSK1.RU ее знакомая Юлия.

— Она душевная, она компанейская, активная. На нее это совсем не похоже (путешествовать или гулять одной. — Прим. ред.), — высказала свои предположения знакомая. — Активная очень, она всё время в компании, всё время с кем-то. На нее это непохоже.

Вышла из отеля и пропала

Наталья Сомова поехала в Мармарис 11 августа и заселилась в Marmaris Park Hotel. Во время отпуска она активно публиковала фото в своих соцсетях.

Уже 19 августа она должна была сесть в самолет до Москвы. Вечером 16 августа прислала семье фотографии с экскурсии — Наталья отправилась на корабле на Эгейские острова — и перестала выходить на связь. Близкие начали бить тревогу.

— Отель утром в понедельник (после просьбы близких проверить. — Прим. ред.) обнаружил, что ее нет в номере. Представитель турагентства, через которое она поехала, тоже забеспокоился, — рассказывала MSK1.RU племянница Натальи Ольга. — Они вызвали полицию и стали выяснять, вернулась ли она с той морской экскурсии.

Вместе с полицией представители отеля выяснили, что с экскурсии Сомова вернулась. Более того, около 07:00 в субботу камеры зафиксировали ее на выходе из гостиницы: одетая в спортивные брюки, с сумкой, она направилась на туристический маршрут — Карийскую тропу, — чтобы перейти через перевал и на водном трамвайчике вернуться в отель.

На кадрах с камер видеонаблюдения Наталья Сомова готовится выйти из отеля Источник: предоставлено близкими Натальи Сомовой

Больше Наталья на связь не выходила. Ее начали искать вместе с собаками и дронами.

Активно интересовалась этим маршрутом

Карийская тропа почти прямой линией соединяет район Ичмелер и поселок Турунч. Ее протяженность составляет около 11 км.

За несколько дней до исчезновения Сомова активно интересовалась этим маршрутом. Она спрашивала, сколько стоит водное такси из Ичмелера в соседний поселок Турунч. Ей посоветовали скачать карты местности, которые будут работать без интернета — связи на тропе нет.

— Мапс ми мне уже бесплатно на этот тел не скачать, — написала в ответ Сомова (орфография сохранена).

Фиолетовой линией обозначено основное направление поисков 21 августа Источник: «Яхтинг Фетхие | Sailing Fethiye» / T.me











Наталье ответили, что это опасная тропа и она подходит взрослым спортсменам «с соответствующей подготовкой».

— Без навигатора не ходить! Вероятность заблудиться — 100%! Тропа идет по горелому лесу с большими площадями буреломов, — предупреждал Наталью другой турист.

Как утверждают местные и как видно на фотографиях поисковых групп, на тропе много подъемов, спусков и неровностей.

— Стоит отметить, что тропа эта всегда читалась плохо и не была как следует промаркирована. После прошлогодних пожаров местность могла измениться совсем. Кстати, сегодня в провинции Мугла действует запрет на вход в леса из-за пожароопасной обстановки. Именно поэтому Наталья отправилась в этот небольшой поход одна: она не смогла найти ни группу, ни проводника, — рассказывал источник MSK1.RU в поисковой группе.

Искали с дронами, собаками и тепловизорами

На поиски Натальи выдвинулись Бюро общественного порядка Департамента полиции Мармариса, частная поисково-спасательная группа AKUT, жандармерия, полиция и две поисково-спасательные группы — муниципалитетов Муглы (провинция в Турции. — Прим. ред.) и Мармариса.

Москвичку искали вместе с собаками и дронами с тепловыми датчиками. Однако эффективность беспилотников была под вопросом: они могли помочь только ночью, когда температура понижается, и ранним утром, когда жаркая погода еще не установилась.

Вскоре поисковые собаки нашли чеки из Duty Free аэропорта, которые принадлежали Наталье. Но дальше след оборвался. К поискам подключились охотники, которые лучше знают местность.

Поисковики предположили, что Сомова могла случайно свернуть с тропы и оказаться у воды. Поэтому берег также обследовали на яхте.

Увидели телефон, а затем тело

31 августа Наталью Сомову нашли мертвой на берегу моря в Мармарисе. По предварительным данным, она упала со скалы во время прогулки по туристической тропе.

— Она найдена мертвой. Судя по всему, упала со скалы, — рассказал источник MSK1.RU в поисковой группе.

Источник: источник MSK1.RU в поисковой группе

По данным телеграм-канала Baza, сначала спасатели обнаружили телефон женщины около крутого обрыва в районе Ичмелер. Затем они спустились к морю и увидели тело Натальи. Его доставили на экспертизу, которая установит точную причину смерти.

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В пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты MSK1.RU сообщили, что пока назначения на должность заместителя директора в школе-интернате № 1 после гибели Натальи не планируется.

— Коллектив и родители школы-интерната № 1 потрясены произошедшим и скорбят вместе с семьей Натальи. Мы на связи с родными, готовы оказывать необходимую поддержку. В ближайшее время семье планируется передать собранные по инициативе коллег средства, — рассказали MSK1.RU в пресс-службе ведомства.

21 августа Наталье должно было исполниться 48 лет.

Редакция MSK1.RU приносит соболезнования родным и близким Натальи Сомовой.

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