«Сгорели волосы и одежда»: новосибирец впал в кому после удара током — в больницу его увезли очевидцы

ЧП произошло в гаражном кооперативе на улице Объединения Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирец впал в кому после удара током от ЛЭП в Калининском районе. Информацию о происшествии редакции НГС сообщил член гаражного кооператив «Молния 1».

Инцидент произошел в обеденное время в минувшую среду, 28 августа. Мужчина с помощью автопогрузчика разгружал утеплитель на крышу собственного капитального гаража. Стрелой погрузчика он задел высоковольтные провода.

— Там было два громких таких хлопка. Потом люди побежали смотреть, что с мужчиной. Он живой остался, но много ожогов — сгорели волосы, одежда у него почти вся сгорела. Удар был 220 киловольт. Сейчас лежит в коме в Областной больнице, — рассказал НГС очевидец происшествия.

Он также добавил, что хозяева гаражей сами увезли пострадавшего в больницу. На месте происшествия работали сотрудники МЧС. Стрелу погрузчика опустили лишь после того, как электрики обесточили ЛЭП.

Корреспондент НГС обратился за комментарием по инциденту в пресс-службу ГУ МЧС по Новосибирской области. В ведомстве пообещали предоставить информацию позже.