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Происшествия «Сгорели волосы и одежда»: новосибирец впал в кому после удара током — в больницу его увезли очевидцы

«Сгорели волосы и одежда»: новосибирец впал в кому после удара током — в больницу его увезли очевидцы

Пострадавший задел провода стрелой погрузчика

2 649
22 комментария

ЧП произошло в гаражном кооперативе на улице Объединения

Новосибирец впал в кому после удара током от ЛЭП в Калининском районе. Информацию о происшествии редакции НГС сообщил член гаражного кооператив «Молния 1».

Инцидент произошел в обеденное время в минувшую среду, 28 августа. Мужчина с помощью автопогрузчика разгружал утеплитель на крышу собственного капитального гаража. Стрелой погрузчика он задел высоковольтные провода.

— Там было два громких таких хлопка. Потом люди побежали смотреть, что с мужчиной. Он живой остался, но много ожогов — сгорели волосы, одежда у него почти вся сгорела. Удар был 220 киловольт. Сейчас лежит в коме в Областной больнице, — рассказал НГС очевидец происшествия.

Он также добавил, что хозяева гаражей сами увезли пострадавшего в больницу. На месте происшествия работали сотрудники МЧС. Стрелу погрузчика опустили лишь после того, как электрики обесточили ЛЭП.

Корреспондент НГС обратился за комментарием по инциденту в пресс-службу ГУ МЧС по Новосибирской области. В ведомстве пообещали предоставить информацию позже.

В конце августа экскаватор повредил высоковольтный кабель. Водитель экскаватора попал в больницу, без света остались два района.

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Новосибирск МЧС Удар током
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Комментарии
22
225774491
29 августа 2024, 16:25
НГС вы как всегда точны! Есть не большие не точности: стрела крана манипулятора приблизилась на недопустимое расстояние к воздушной линии электропередач напряжением 110 кВ или 110000 В (В это единица измерения напряжения «вольт»). Защиты и автоматика отработали штатно!
Гость
29 августа 2024, 16:14
Ну это очень вряд ли что его 220 так потрепало. ЛЭП это 380 и выше.
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