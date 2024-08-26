«Наложили на бровь три шва»: новосибирец упал, выходя из кафе на Военной — из двери вылетело стекло

Мужчина сообщил, что получил травму Источник: «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте»











Житель Новосибирска обратился в полицию после того, как упал в кафе на улице Военной. Он заявил, что получил травму, когда открывал дверь — из нее вылетело стекло.

Об этом сибиряк сообщил в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте» в понедельник, 26 августа. По словам мужчины, он находятся в помещениях известного ресторана быстрого обслуживания по улице Военная, 7/1.

— Плечом (как обычно) открывал дверь, так как руки были заняты. Стекло полностью вылетело и обсыпало меня осколками, — объяснил мужчина. — На место была вызвана скорая помощь. Врачи наложили на бровь три шва.

Момент произошедшего попал на видео Источник: «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте»

Инцидент попал на видео. Судя по кадрам, мужчина был в заведении в субботу, 24 августа. На видео можно заметить, как посетитель идет к двери, а затем касается ее плечом. В следующую секунду сибиряк теряет равновесие и падает.

По словам мужчины, после произошедшего работник заведения якобы подал заявление за порчу имущества, посетитель также обратился в полицию.

— Сейчас снимаю все доказательства и буду обращаться в суд, — сказано в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС подтвердили данные о том, что заявление мужчины поступило в полицию. Сотрудники ведомства проводят проверку.

— Все обстоятельства устанавливаются. Мужчине выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — объяснили в полиции.

В ведомстве не смогли сообщить, обращались ли в полицию представители заведения. НГС направил запрос в пресс-службу ресторана с просьбой прокомментировать данные.

В середине августа в Новосибирске мужчина получил ранение в живот в ТК «Гранит». На месте работала полиция.