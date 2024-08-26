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Происшествия «Наложили на бровь три шва»: новосибирец упал, выходя из кафе на Военной — из двери вылетело стекло

«Наложили на бровь три шва»: новосибирец упал, выходя из кафе на Военной — из двери вылетело стекло

Он обратился в полицию

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6 комментариев

Мужчина сообщил, что получил травму

Житель Новосибирска обратился в полицию после того, как упал в кафе на улице Военной. Он заявил, что получил травму, когда открывал дверь — из нее вылетело стекло.

Об этом сибиряк сообщил в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте» в понедельник, 26 августа. По словам мужчины, он находятся в помещениях известного ресторана быстрого обслуживания по улице Военная, 7/1.

— Плечом (как обычно) открывал дверь, так как руки были заняты. Стекло полностью вылетело и обсыпало меня осколками, — объяснил мужчина. — На место была вызвана скорая помощь. Врачи наложили на бровь три шва.

Момент произошедшего попал на видео

Инцидент попал на видео. Судя по кадрам, мужчина был в заведении в субботу, 24 августа. На видео можно заметить, как посетитель идет к двери, а затем касается ее плечом. В следующую секунду сибиряк теряет равновесие и падает.

По словам мужчины, после произошедшего работник заведения якобы подал заявление за порчу имущества, посетитель также обратился в полицию.

— Сейчас снимаю все доказательства и буду обращаться в суд, — сказано в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС подтвердили данные о том, что заявление мужчины поступило в полицию. Сотрудники ведомства проводят проверку.

— Все обстоятельства устанавливаются. Мужчине выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — объяснили в полиции.

В ведомстве не смогли сообщить, обращались ли в полицию представители заведения. НГС направил запрос в пресс-службу ресторана с просьбой прокомментировать данные.

В середине августа в Новосибирске мужчина получил ранение в живот в ТК «Гранит». На месте работала полиция.

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Комментарии
7
velius
26 августа 2024, 19:52
Настоящий мужчина открывает дверь ногой… Потому что руки должны быть заняты цветами и подарками!
267039456
26 августа 2024, 19:38
"Конечно, дергать мы все умеем. Висит ручка, чего не дернуть? Люди, вон, стараются, вешают. Нет, а нам дела нет. Каждый хочет свою силу показать. Руки у них чешутся. Возьми спокойно, тихонько потяни. Нет! Дергать - так уж со всей силы. В своем доме так дергать не будешь. А в чужом доме - пожалуйста. Все, что под руку попадется. А глупые надписи на стенах писать - это мы мастера, это мы умеем."
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