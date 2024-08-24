Тело девушки найдено под окнами дома в Первомайском районе Новосибирска

Тело было найдено на улице Одоевского Источник: Анна Золотова / NGS.RU











Тело 21-летней девушки найдено под окнами многоэтажного дома в Первомайском районе Новосибирска. Информацию о происшествии НГС подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 24 августа, на улице Одоевского. Очевидцы в социальных сетях утверждают, что перед смертью девушка опубликовала на своей странице прощальную запись.

— Прости меня, мамочка. Помогите моим кошкам. Они в квартире совсем одни без еды, — говорится в сообщении на странице предполагаемой погибшей.

В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области добавили, что проводят уголовно-процессуальную проверку. Следователи провели осмотр места происшествия. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

В середине августа под окнами одного из домов на Горском жилмассиве было найдено тело девушки. Очевидцы сообщили, что перед трагедией слышали ругань.