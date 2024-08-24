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Тело девушки найдено под окнами дома в Первомайском районе

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Происшествия Тело девушки найдено под окнами дома в Первомайском районе Новосибирска

Тело девушки найдено под окнами дома в Первомайском районе Новосибирска

Следователи начали проверку

558
10 комментариев

Тело было найдено на улице Одоевского

Тело 21-летней девушки найдено под окнами многоэтажного дома в Первомайском районе Новосибирска. Информацию о происшествии НГС подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 24 августа, на улице Одоевского. Очевидцы в социальных сетях утверждают, что перед смертью девушка опубликовала на своей странице прощальную запись.

— Прости меня, мамочка. Помогите моим кошкам. Они в квартире совсем одни без еды, — говорится в сообщении на странице предполагаемой погибшей.

В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области добавили, что проводят уголовно-процессуальную проверку. Следователи провели осмотр места происшествия. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

В середине августа под окнами одного из домов на Горском жилмассиве было найдено тело девушки. Очевидцы сообщили, что перед трагедией слышали ругань.

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Комментарии
10
Я-иная
24 августа 2024, 16:57
Ваня Степин, ты проверял, что девушка.
Я-иная
24 августа 2024, 16:56
Ваня Степин, сегодня суббота.
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