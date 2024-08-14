«Слышали ругань»: девушка выпала из окна в Горском микрорайоне

О происшествии заявили в соцсетях Источник: Олег Сёгин/2ГИС











В Новосибирске в Горском микрорайоне нашли погибшей девушку. В паблике «Горский микрорайон Новосибирск» во «Вконтакте» сообщили, что она выпала из окна.

По словам очевидца, сибирячке около 25 лет. Ее увезла скорая помощь.



— Наш читатель сообщает, что из окна или балкона дома Горский, 84 выпала девушка, — сказано в сообщении. — Перед этим очевидцы слышали ругань.

В Следственном комитете Новосибирской области подтвердили, что на придомовой территории было обнаружено тело девушки. Как добавили в пресс-службе СК, сейчас проводится уголовно-процессуальная проверка, следователи провели осмотр места происшествия. Обстоятельства устанавливаются.