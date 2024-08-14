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Происшествия «Слышали ругань»: девушка выпала из окна в Горском микрорайоне

«Слышали ругань»: девушка выпала из окна в Горском микрорайоне

Следователи начали проверку

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9 комментариев
О происшествии заявили в соцсетях

В Новосибирске в Горском микрорайоне нашли погибшей девушку. В паблике «Горский микрорайон Новосибирск» во «Вконтакте» сообщили, что она выпала из окна.

По словам очевидца, сибирячке около 25 лет. Ее увезла скорая помощь.

— Наш читатель сообщает, что из окна или балкона дома Горский, 84 выпала девушка, — сказано в сообщении. — Перед этим очевидцы слышали ругань.

В Следственном комитете Новосибирской области подтвердили, что на придомовой территории было обнаружено тело девушки. Как добавили в пресс-службе СК, сейчас проводится уголовно-процессуальная проверка, следователи провели осмотр места происшествия. Обстоятельства устанавливаются.

В июле в Новосибирске девушка выпала из окна дома и осталась жива. Момент происшествия попал на видео.

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Комментарии
10
Гость
14 августа 2024, 09:39
Разве скорая увозит умерших?
я111я
14 августа 2024, 10:54
вообще говоря, выпадать из окон - не рекомендуеЦЦЦо. вредно для здоровья.
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