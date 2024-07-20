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Происшествия «Досталось только лёгким»: сибирячка чудом выжила, упав с 13 этажа высотки — шокирующее видео

«Досталось только лёгким»: сибирячка чудом выжила, упав с 13 этажа высотки — шокирующее видео

Знакомые девушки уверяют, что сейчас она в больнице

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11 комментариев
После падения девушка перевернулась и даже смогла встать на колени

Сибирячка выпала из окна дома на улице Аэропорт, 49/1 в Заельцовском районе Новосибирска и чудом осталась жива. Момент падения попал на камеры, видео опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

На кадрах видно, что девушка упала на траву с высоты, перевернулась на спину, а затем и вовсе встала на колени. Как сообщают очевидцы и знакомые девушки в комментариях, она жива. По словам одного из них, девушка выпала с 13 этажа 18 июля примерно в 18:08.

— Жива, в больнице. Переломов нет. Ушиб лёгких, — говорится в комментариях.

— Я ее знаю, нормально всё с ней, лёгким только досталось, — говорит другой знакомый сибирячки.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что в полицию информация из медицинского учреждения не поступала.

Если вы знаете девушку, которая выпала из окна, сообщите об этом редакции НГС. Можно анонимно.
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Осенью в Новосибирске полуторагодовалый мальчик выпал с 18-го этажа дома и остался жив. Главный врач Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий назвал НГС причины, благодаря которым ребенок мог выжить после падения с высоты.

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Комментарии
11
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
20 июля 2024, 15:59
Пьяная наверное была, поэтому не сильно пострадала.
Пьер Дун Лахтинский
20 июля 2024, 15:56
высказывание Катерины из Грозы островского, **отчего люди не летают как птицы**??, скоро будет неактуальным...скоро люди полетят лучше птиц...
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