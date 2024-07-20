«Досталось только лёгким»: сибирячка чудом выжила, упав с 13 этажа высотки — шокирующее видео

После падения девушка перевернулась и даже смогла встать на колени Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black»











Сибирячка выпала из окна дома на улице Аэропорт, 49/1 в Заельцовском районе Новосибирска и чудом осталась жива. Момент падения попал на камеры, видео опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».



На кадрах видно, что девушка упала на траву с высоты, перевернулась на спину, а затем и вовсе встала на колени. Как сообщают очевидцы и знакомые девушки в комментариях, она жива. По словам одного из них, девушка выпала с 13 этажа 18 июля примерно в 18:08.

— Жива, в больнице. Переломов нет. Ушиб лёгких, — говорится в комментариях.

— Я ее знаю, нормально всё с ней, лёгким только досталось, — говорит другой знакомый сибирячки.

Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что в полицию информация из медицинского учреждения не поступала.