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Происшествия 10 пассажиров в больнице: автобус слетел в кювет в Новосибирской области

10 пассажиров в больнице: автобус слетел в кювет в Новосибирской области

Количество пострадавших уточняется

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7 комментариев

В полиции опубликовали фотографии с места ДТП

В Новосибирской области произошло ДТП с участием автобуса. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, транспорт съехал в кювет — внутри были пассажиры.

Авария произошла в 12:30 часов 24 августа. Полицейские предварительно установили, что 53-летний водитель, управляя автобусом «ПАЗ», следовал по маршруту Сузун-Черепаново. Мужчина совершил съезд в правый кювет по ходу движения.

В салоне автобуса находилось 10 пассажиров,

— На момент ДТП в салоне автобуса находилось 10 пассажиров, которые доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в полиции.

По информации ведомства, количество пострадавших уточняется. НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по региону с просьбой сообщить, были ли в транспорте дети.

В начале августа автобус из Новосибирска попал в ДТП на трассе в Красноярском крае. В аварии пострадали водитель и три пассажира

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ДТП Автобус Полиция Новосибирская область
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Комментарии
7
shamank331
24 августа 2024, 15:11
по первому фото ощущение, что он не в кювет съехал, а с моста кувыркнулся, а уже на втором видно следы съезда, причём под крутым достаточно углом, совершенно непонятно как он так крутанулся, то ли рулевому хана, то ли водитель или уснул и руль вывернул или сознание потерял и упал вывернув руль. Был бы просто кювет ни чего особенно б не было, а тут кювет не подходит, он по большому счету просто сьехал возможно с переворотом по мостовому откосу, разве что ограждение не снёс, а по сути больше на падение, чем на спуск похоже, по этому и всё пассажиры с травмами, дай бог чтоб не тяжёлые и без смертельного.
14314447
24 августа 2024, 14:59
Надо осторожнее ездить.
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