10 пассажиров в больнице: автобус слетел в кювет в Новосибирской области

В полиции опубликовали фотографии с места ДТП Источник: ГУ МВД России по Новосибирской области











В Новосибирской области произошло ДТП с участием автобуса. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, транспорт съехал в кювет — внутри были пассажиры.

Авария произошла в 12:30 часов 24 августа. Полицейские предварительно установили, что 53-летний водитель, управляя автобусом «ПАЗ», следовал по маршруту Сузун-Черепаново. Мужчина совершил съезд в правый кювет по ходу движения.

В салоне автобуса находилось 10 пассажиров, Источник: ГУ МВД России по Новосибирской области











— На момент ДТП в салоне автобуса находилось 10 пассажиров, которые доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в полиции.

По информации ведомства, количество пострадавших уточняется. НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по региону с просьбой сообщить, были ли в транспорте дети.