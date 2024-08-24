10 пассажиров в больнице: автобус слетел в кювет в Новосибирской области

В Новосибирской области произошло ДТП с участием автобуса. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, транспорт съехал в кювет — внутри были пассажиры.
Авария произошла в 12:30 часов 24 августа. Полицейские предварительно установили, что 53-летний водитель, управляя автобусом «ПАЗ», следовал по маршруту Сузун-Черепаново. Мужчина совершил съезд в правый кювет по ходу движения.
— На момент ДТП в салоне автобуса находилось 10 пассажиров, которые доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в полиции.
По информации ведомства, количество пострадавших уточняется. НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по региону с просьбой сообщить, были ли в транспорте дети.
В начале августа автобус из Новосибирска попал в ДТП на трассе в Красноярском крае. В аварии пострадали водитель и три пассажира