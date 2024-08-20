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Происшествия К новосибирскому альпинисту прилетели спасатели — он попал под обвал в Пакистане

К новосибирскому альпинисту прилетели спасатели — он попал под обвал в Пакистане

У мужчины сломано бедро

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3 комментария

Группа отправилась на Гашербрум IV ради погибшего альпиниста Дмитрия Головченко

В Пакистане на горе Гашербрум IV к пострадавшему при обвале новосибирцу и другому участнику экспедиции прилетели спасатели. Инцидент произошел в субботу, 17 августа. По предварительной информации, у новосибирского альпиниста Сергея Миронова сломано бедро.

Как рассказали на сайте федерации альпинизма России, группа спасателей, которую спустили на вертолёте, встретилась с пострадавшими. Сейчас начался спуск на плато на высоте 6100 метров, где может сесть вертолет. По плану, забрать пострадавших могут сегодня.

— Сейчас идет сильный снег, поэтому продвижение замедленное. Возможно, будут спускаться до вечера. Оба пострадавших вышли из шока и чувствуют себя удовлетворительно. Михаил идет самостоятельно, он в достаточно бодром состоянии. Сергея обезболили, и он тоже может передвигаться сам при поддержке сопровождающих, — добавили в федерации альпинизма.

Сергей Миронов и еще четыре профессиональных альпиниста отправились в поход на гору Гашербрум IV с целью поиска и репатриации тела погибшего альпиниста Дмитрия Головченко. Трое мужчин — Сергей Нилов, Сергей и Михаил Мироновы — попали под обвал во время работы на ледопаде. Произошел обвал, и связь с Сергеем Ниловым прервалась. Мироновы получили травмы разной степени тяжести.

Сергей и Михаил в воскресенье, 18 августа, смогли спуститься на 100 метров ниже. Там они нашли один из своих рюкзаков, который отбросило во время обвала. Им удалось найти и рюкзак Сергея Нилова.

Ранее НГС писал, что в Республике Алтай спасли туриста из Новосибирска, который при восхождении по отвесной скале на гору Бегемот сорвался вниз. Он получил травму головы и плеча и сам спуститься не мог.

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Альпинист Пакистан Горы Спасатели
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Комментарии
3
Татьяна 53
20 августа 2024, 15:00
Про Нилова ничего не написали.
Гость
20 августа 2024, 14:43
Мощный дядька - со сломанным бедром передвигаться самостоятельно при помощи оклужиющих.
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