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Происшествия Новосибирец сорвался со скалы на горе Бегемот и разбил голову — спасатели добирались в нему больше суток

Новосибирец сорвался со скалы на горе Бегемот и разбил голову — спасатели добирались в нему больше суток

Несмотря на травмы, мужчине не понадобилась госпитализация

815
8 комментариев
Спуститься сам мужчина не мог

В Республике Алтай спасли туриста из Новосибирска, который при восхождении по отвесной скале на гору Бегемот сорвался вниз. Он получил травму головы и плеча, и сам спуститься не мог.

— Семь специалистов приступили к поисково-спасательным работам. Из-за сложности маршрута, спасателям потребовалось больше суток, чтобы подобраться к новосибирцу, — объяснили в ГУ МЧС по Республике Алтай. — С помощью альпинистского снаряжения удалось эвакуировать пострадавшего в безопасное место, где ему оказали первую помощь.

Госпитализация мужчине не потребовалась.

Если вам известны обстоятельства инцидента, расскажите об этом редакции НГС
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Ранее стало известно, что в Республике Алтай погиб турист из Барнаула. Следователи начали проверку.

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Комментарии
8
233143581
30 июля 2024, 16:42
А что его судьба заставила туда лезть? Отдыхал бы спокойно, любовался красотами вокруг. Нет, надо обязательно куда то карячиться. Короче, сам виноват.
Гость
30 июля 2024, 16:32
если ему не потребовалась госпитализация, зачем его снимать? пусть сидит там, пока не заживет все))) 7 человек + транспорт напрягались, чтобы снять очередного любителя острых ощущений
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