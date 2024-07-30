Новосибирец сорвался со скалы на горе Бегемот и разбил голову — спасатели добирались в нему больше суток

Спуститься сам мужчина не мог Источник: ГУ МЧС по Республике Алтай











В Республике Алтай спасли туриста из Новосибирска, который при восхождении по отвесной скале на гору Бегемот сорвался вниз. Он получил травму головы и плеча, и сам спуститься не мог.



— Семь специалистов приступили к поисково-спасательным работам. Из-за сложности маршрута, спасателям потребовалось больше суток, чтобы подобраться к новосибирцу, — объяснили в ГУ МЧС по Республике Алтай. — С помощью альпинистского снаряжения удалось эвакуировать пострадавшего в безопасное место, где ему оказали первую помощь.

Госпитализация мужчине не потребовалась.

Ранее стало известно, что в Республике Алтай погиб турист из Барнаула. Следователи начали проверку.

