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Происшествия Из колонии выпустили виновника ДТП, в котором погиб новосибирский журналист Антон Лучанский

Из колонии выпустили виновника ДТП, в котором погиб новосибирский журналист Антон Лучанский

Никите Лазькову заменили часть наказания на принудительные работы

2 545
32 комментария
Никита Лазьков уже несколько раз просил выпустить его из колонии

Новосибирцу Никите Лазькову, который сбил насмерть журналиста Антона Лучанского, заменили неотбытое в колонии наказание на принудительные работы. Об этом в четверг сообщили в управлении Судебного департамента в Новосибирской области.

— Суд постановил оставшуюся неотбытую часть наказания в виде лишения свободы заменить более мягким видом наказания — принудительными работами сроком на 2 года 4 месяца 8 дней с удержанием 10% заработка в доход государства, перечисляемых на счет соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной системы, — сказано в сообщении.

По данным департамента, ходатайство о смягчении неотбытой части наказания направил сам Лазьков. Решение не вступило в законную силу.

Это третье ходатайство Никиты Лазькова о замене наказания. В первый раз суд прекратил его рассмотрение, во второй раз — удовлетворил, но позже решение отменили. Ходатайство, которое суд удовлетворил сегодня, Лазьков подал 11 июля.

ДТП произошло 30 марта 2020 года. Никита Лазьков на автомобиле Mercedes-Benz на большой скорости ехал по улице Богдана Хмельницкого и на полном ходу сбил вышедшего из трамвая Лучанского. Журналист получил тяжелейшие травмы и скончался в машине скорой помощи. В момент аварии молодой человек, как установили эксперты, был в состоянии наркотического опьянения. 22 июля 2020 года Калининский районный суд Новосибирска приговорил его к 6,5 года колонии общего режима.

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Антон Лучанский Новосибирск ДТП
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Комментарии
32
Дормидонт Евлампивич
1 августа 2024, 12:24
2 года 4 месяца 8 дней с удержанием 10% заработка в доход государства? чего - то совсем маловастенько, можно было просто в угол поставить. Или, как в кинофильме "Кавказкая пленница". Озвучил её герой Георгия Вицина "Трус" во время начала процесса : "Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!" Причём в момент аварии Лазьков, как установили эксперты, был в состоянии наркотического опьянения. Жизнь человека ничего не стоит?
солдат
1 августа 2024, 12:36
Горбатых даже могила не исправляет ...
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