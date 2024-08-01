Из колонии выпустили виновника ДТП, в котором погиб новосибирский журналист Антон Лучанский

Никита Лазьков уже несколько раз просил выпустить его из колонии Источник: Скриншот с видео телекомпании ОТС











Новосибирцу Никите Лазькову, который сбил насмерть журналиста Антона Лучанского, заменили неотбытое в колонии наказание на принудительные работы. Об этом в четверг сообщили в управлении Судебного департамента в Новосибирской области.



— Суд постановил оставшуюся неотбытую часть наказания в виде лишения свободы заменить более мягким видом наказания — принудительными работами сроком на 2 года 4 месяца 8 дней с удержанием 10% заработка в доход государства, перечисляемых на счет соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной системы, — сказано в сообщении.

По данным департамента, ходатайство о смягчении неотбытой части наказания направил сам Лазьков. Решение не вступило в законную силу.

Это третье ходатайство Никиты Лазькова о замене наказания. В первый раз суд прекратил его рассмотрение, во второй раз — удовлетворил, но позже решение отменили. Ходатайство, которое суд удовлетворил сегодня, Лазьков подал 11 июля.

ДТП произошло 30 марта 2020 года. Никита Лазьков на автомобиле Mercedes-Benz на большой скорости ехал по улице Богдана Хмельницкого и на полном ходу сбил вышедшего из трамвая Лучанского. Журналист получил тяжелейшие травмы и скончался в машине скорой помощи. В момент аварии молодой человек, как установили эксперты, был в состоянии наркотического опьянения. 22 июля 2020 года Калининский районный суд Новосибирска приговорил его к 6,5 года колонии общего режима.