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Происшествия В Новосибирске задержали 17-летнего электросамокатчика — он сбил женщину с ребенком и сбежал

В Новосибирске задержали 17-летнего электросамокатчика — он сбил женщину с ребенком и сбежал

Авария произошла на улице Шевченко

4 196
43 комментария
Авария произошла 24 июля

Сотрудники полиции задержали 17-летнего новосибирца, который на электросамокате сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Авария произошла 24 июля. Молодой человек ехал на электросамокате по улице Кирова, затем он повернул на улицу Шевченко, где на пешеходном переходе сбил женщину с ребенком. С места аварии новосибирец скрылся.

— Гражданин передан сотрудникам ПДН и Госавтоинспекции, — также сообщили в полиции.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС уточнили, что пока не ясно, будут ли привлекать молодого человека к административной или уголовной ответственности, информация будет опубликована после проведения разбирательств.

Накануне в Новосибирске электросамокатчик сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе. Неизвестный скрылся с места аварии, ведется его розыск.

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Комментарии
44
ALЕX
31 июля 2024, 20:52
Надеюсь накажут баклана как следует, чтобы хоть немного мысль зашевелилась в черепушке...
shamank331
31 июля 2024, 20:52
трусливый щенок, год под стражей и отправка с 18 на сво научат его отвечать за поступки, пусть и неумышленные судя по записи.
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