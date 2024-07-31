В Новосибирске задержали 17-летнего электросамокатчика — он сбил женщину с ребенком и сбежал

Авария произошла 24 июля Источник: Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области











Сотрудники полиции задержали 17-летнего новосибирца, который на электросамокате сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.



Авария произошла 24 июля. Молодой человек ехал на электросамокате по улице Кирова, затем он повернул на улицу Шевченко, где на пешеходном переходе сбил женщину с ребенком. С места аварии новосибирец скрылся.



— Гражданин передан сотрудникам ПДН и Госавтоинспекции, — также сообщили в полиции.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС уточнили, что пока не ясно, будут ли привлекать молодого человека к административной или уголовной ответственности, информация будет опубликована после проведения разбирательств.

