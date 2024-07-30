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Происшествия Самокатчик сбил 9-летнего мальчика и уехал — ребенок переходил дорогу по зебре на зеленый свет

Самокатчик сбил 9-летнего мальчика и уехал — ребенок переходил дорогу по зебре на зеленый свет

На водителя завели административное дело

1 095
7 комментариев
Сейчас полиция ищет водителя электросамоката

В Новосибирске электросамокатчик сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок переходил дорогу за зеленый свет. ДТП произошло вчера, 29 июля, в 20:40 на улице Челюскинцев у дома №14/2.

— Неустановленный водитель, управляя неустановленным электросамокатом совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадал 9-летний мальчик, которого доставили в больницу, — объяснили в ГАИ Новосибирска.

Сейчас полиция ищет водителя электросамоката. Возбуждено административное дело.

Новосибирцы резко высказались против мужчины, который с двумя детьми ехал на электросамокате. Сибиряк посадил одного ребенка в ноги, а второго в рюкзак, и поехал по дороге. Горожане призвали лишить его родительских прав.

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Электросамокат Улица Челюскинцев ДТП Сбил на пешеходном переходе
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Комментарии
9
Домовёнок Кузя
30 июля 2024, 09:17
Так надо запрос сделать в самокатные конторки прокатные, кто и где в это время управлял самокатом. Так и найдут.
Гость
30 июля 2024, 09:17
Неспособность и нежелание власти навести порядок на дорогах города очевидна.
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