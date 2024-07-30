Самокатчик сбил 9-летнего мальчика и уехал — ребенок переходил дорогу по зебре на зеленый свет

В Новосибирске электросамокатчик сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок переходил дорогу за зеленый свет. ДТП произошло вчера, 29 июля, в 20:40 на улице Челюскинцев у дома №14/2.
— Неустановленный водитель, управляя неустановленным электросамокатом совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадал 9-летний мальчик, которого доставили в больницу, — объяснили в ГАИ Новосибирска.
Сейчас полиция ищет водителя электросамоката. Возбуждено административное дело.
Новосибирцы резко высказались против мужчины, который с двумя детьми ехал на электросамокате. Сибиряк посадил одного ребенка в ноги, а второго в рюкзак, и поехал по дороге. Горожане призвали лишить его родительских прав.
Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.