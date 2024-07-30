«Скоро верблюдов будут перевозить»: новосибирцы призвали лишить родительских прав сибиряка с детьми на самокате

Опасная езда попала на видео Источник: читатель НГС Евгений











Новосибирцы резко высказались против мужчины, который с двумя детьми ехал на электросамокате. Инцидент произошел 27 июля около 23:00 на улица Большевистской. Сибиряк посадил одного ребенка в ноги, а второго в рюкзак, и поехал по дороге.

Его езда попала на видео и вызвала шквал возмущения у горожан. Часть горожан призвала лишить мужчину родительских прав.

— Отец года. Потом все будут виноваты. Кроме него, естественно, а что такова, — уверена пользовательница Мон@шка60+.

— Пора уже тотальный запрет вводить на самокаты. Почему надо получать права, а им нет? Почему пешеходы тоже должны страдать? Уберите их с улиц, — призывает пользователь 274594947.

— Я вчера на Плановой видела: ехал парень на электросамокате. На платформу поставил коробку с какой-то техникой и ехал, стоя на этой коробке. Скоро на электросамокатах верблюдов будут перевозить. Кто во что горазд, — недоволен читатель под ником Голая правда.

Источник: читатель НГС Евгений

— Странно, что ни на каком уровне власти не хотят регулировать этот вопрос. Для прокатных самокатов вообще всё элементарно, ограничиваешь скорость (максимум 20 км/ч, например), устанавливаешь зоны, где не разрешена парковка или движение. Вводишь тариф за нарушения. Вуаля! Проблема решена. Сложнее с самокатами в собственности, но и там есть рычаги. Но в РФ есть две крайности — вообще ничего не делать, а потом запретить полностью, — уверен пользователь Давайте разберемся.



— Кандидат на премию Дарвина и еще на лишение родительских прав, — alippa.



— Если за побои детей наказывают, то почему за принуждение детей находиться в зоне опасности не наказывают? Отобрать детей. Лишить прав на детей, — призывает читатель НГС.

— Что вы сразу критикуете человека, не разобравшись в ситуации? Плохой отец... Может, это даже и не его дети вовсе. Может, это новая услуга — дешевая доставка детей из детсада, — шутит другой читатель.



— Транспорт уже, видать, общественный не ходил, а на такси денег не было, — отметил новосибирец.

Новосибирская полиция из-за такой езды начала проверку.

Ранее другой новосибирец добрался до парка «Березовая роща» на самокате вместе с собакой. Необычных участников дорожного движения также сняли на видео.