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Дороги и транспорт «Скоро верблюдов будут перевозить»: новосибирцы призвали лишить родительских прав сибиряка с детьми на самокате

«Скоро верблюдов будут перевозить»: новосибирцы призвали лишить родительских прав сибиряка с детьми на самокате

Мужчина был замечен за опасной ездой по улице Большевистской

2 769
11 комментариев
Опасная езда попала на видео

Новосибирцы резко высказались против мужчины, который с двумя детьми ехал на электросамокате. Инцидент произошел 27 июля около 23:00 на улица Большевистской. Сибиряк посадил одного ребенка в ноги, а второго в рюкзак, и поехал по дороге.

Его езда попала на видео и вызвала шквал возмущения у горожан. Часть горожан призвала лишить мужчину родительских прав.

— Отец года. Потом все будут виноваты. Кроме него, естественно, а что такова, — уверена пользовательница Мон@шка60+.

— Пора уже тотальный запрет вводить на самокаты. Почему надо получать права, а им нет? Почему пешеходы тоже должны страдать? Уберите их с улиц, — призывает пользователь 274594947.

— Я вчера на Плановой видела: ехал парень на электросамокате. На платформу поставил коробку с какой-то техникой и ехал, стоя на этой коробке. Скоро на электросамокатах верблюдов будут перевозить. Кто во что горазд, — недоволен читатель под ником Голая правда.

— Странно, что ни на каком уровне власти не хотят регулировать этот вопрос. Для прокатных самокатов вообще всё элементарно, ограничиваешь скорость (максимум 20 км/ч, например), устанавливаешь зоны, где не разрешена парковка или движение. Вводишь тариф за нарушения. Вуаля! Проблема решена. Сложнее с самокатами в собственности, но и там есть рычаги. Но в РФ есть две крайности — вообще ничего не делать, а потом запретить полностью, — уверен пользователь Давайте разберемся.

— Кандидат на премию Дарвина и еще на лишение родительских прав, — alippa.

— Если за побои детей наказывают, то почему за принуждение детей находиться в зоне опасности не наказывают? Отобрать детей. Лишить прав на детей, — призывает читатель НГС.

— Что вы сразу критикуете человека, не разобравшись в ситуации? Плохой отец... Может, это даже и не его дети вовсе. Может, это новая услуга — дешевая доставка детей из детсада, — шутит другой читатель.

— Транспорт уже, видать, общественный не ходил, а на такси денег не было, — отметил новосибирец.

Новосибирская полиция из-за такой езды начала проверку.

Вы знаете мужчину на видео? Или именно вас сняли на это видео? Свяжитесь с редакцией (можно анонимно).
Звоните8-923-157-00-00
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Ранее другой новосибирец добрался до парка «Березовая роща» на самокате вместе с собакой. Необычных участников дорожного движения также сняли на видео.

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Электросамокат Новосибирск Большевистская Самокат
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Комментарии
11
Нейрон
30 июля 2024, 08:45
Давно пора заняться этими .... ибо вообще уже обнаглели
Мое личное мнение
30 июля 2024, 09:04
реально достали, даже не знаю кто больше, самокатчики или доставка, которые на самокатах и велосипедах летают как будто на самолетах, как будто лишние пять минут им погоду сделают, маневрируют не хуже всяких там субаристов. сегодня возле кристалла поставили новую партию электросамокатов, кстати выходила там как то из арки и меня чуть дикая девушка на электро не снесла, чудом просто разминулись, а так бы пополнила печальную статистику сбитых
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