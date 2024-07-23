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Дороги и транспорт Новосибирец прокатил собаку на электросамокате до «Березовой рощи» — видео

Новосибирец прокатил собаку на электросамокате до «Березовой рощи» — видео

За это мужчине грозит штраф

2 060
14 комментариев
Водитель и его пассажир в этот раз благополучно добрались до парка

Новосибирец добрался до парка «Березовая роща» на самокате вместе с собакой. Необычных участников дорожного движения заметили вчера, 23 июля.

— Снял видео на улице Гоголя перед «Берёзовой рощей». Хозяин с собакой доехали до рощи, собака сама соскочила и побежала гулять, — прислал видео в редакцию читатель НГС.

По статье 12.29. КоАП за нарушение правил дорожного движения лицом, участвующим в процессе дорожного движения, сибиряку может грозить штраф в 800 рублей.

— Ездить можно по краю проезжей части, он едет ближе к осевой. Что ему за это будет? Предусмотрен штраф, — объяснил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР). — За такую перевозку собаки нет штрафа, хоть это и опасно.

Ранее мы разобрали с автоэкспертом ситуацию, когда мужчина получил штраф за пересечение стоп-линии, хотя в это время пропускал скорую помощь.

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Самокат Собака Березовая Роща Штраф
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Комментарии
15
Картавый
23 июля 2024, 08:39
Поколение егэ думать не учили.
Директор Завода (Ржака)
23 июля 2024, 08:54
30000 штраф.
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