Новосибирец прокатил собаку на электросамокате до «Березовой рощи» — видео

Водитель и его пассажир в этот раз благополучно добрались до парка Источник: читатель НГС Иван











Новосибирец добрался до парка «Березовая роща» на самокате вместе с собакой. Необычных участников дорожного движения заметили вчера, 23 июля.



— Снял видео на улице Гоголя перед «Берёзовой рощей». Хозяин с собакой доехали до рощи, собака сама соскочила и побежала гулять, — прислал видео в редакцию читатель НГС.

Источник: читатель НГС Иван

По статье 12.29. КоАП за нарушение правил дорожного движения лицом, участвующим в процессе дорожного движения, сибиряку может грозить штраф в 800 рублей.

— Ездить можно по краю проезжей части, он едет ближе к осевой. Что ему за это будет? Предусмотрен штраф, — объяснил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР). — За такую перевозку собаки нет штрафа, хоть это и опасно.



Ранее мы разобрали с автоэкспертом ситуацию, когда мужчина получил штраф за пересечение стоп-линии, хотя в это время пропускал скорую помощь.