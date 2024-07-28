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Дороги и транспорт Новосибирец посадил одного ребенка в ноги, второго повесил в рюкзаке и поехал на электросамокате — видео

Новосибирец посадил одного ребенка в ноги, второго повесил в рюкзаке и поехал на электросамокате — видео

В полиции начали проверку

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21 комментарий
Помимо детей, на самокате был замечен и пакет с покупками

В Новосибирске мужчина решил проехаться на электросамокате с двумя детьми. Его снял на видео читатель НГС Евгений.

— Вчера в районе 23:00 на Большевистской увидели это. На самокате по дороге с двумя детьми — кажется, несильно безопасно, — отметил читатель.

На видео можно заметить, что внизу в ногах мужчины находится один ребенок и пакет с покупками. Второй подвешен на спине в рюкзаке.

Как вам такая поездка?

В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС ответили, что сейчас проводится проверка.

На прошлой неделе в ГАИ напомнили, что новосибирцы могут пожаловаться на нарушения ПДД электросамокатчиками через специальный Telegram-бот. Он называется «Самокаты: общественный контроль».

— С помощью бота можно сообщить о нарушениях, совершённых электросамокатчиками. Жалобу отправляют оператору, который сдает самокаты в аренду. После рассмотрения жалобы водителя наказывают: выписывают штраф или блокируют аккаунт без возможности арендовать самокаты в дальнейшем. К боту подключены три крупных оператора: «Яндекс GO», «МТС Юрент» и Whoosh, — подчеркнули в Госавтоинспекции Новосибирска.

Вы знаете мужчину на видео? Или именно вас сняли на это видео? Свяжитесь с редакцией (можно анонимно)
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Ранее другой новосибирец добрался до парка «Березовая роща» на самокате вместе с собакой. Необычных участников дорожного движения также сняли на видео.

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Электросамокат Большевистская улица Дети Полиция
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Комментарии
21
274594947
28 июля 2024, 11:58
Пора уже тотальный запрет вводить на самокаты. Почему надо получать права, а им нет. Почему пешеходы тоже должны страдать. Уберите эту гадость с улиц.
Zemb
28 июля 2024, 12:01
они ещё и размножаются!!
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