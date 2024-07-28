Новосибирец посадил одного ребенка в ноги, второго повесил в рюкзаке и поехал на электросамокате — видео

Помимо детей, на самокате был замечен и пакет с покупками Источник: читатель НГС Евгений











В Новосибирске мужчина решил проехаться на электросамокате с двумя детьми. Его снял на видео читатель НГС Евгений.

— Вчера в районе 23:00 на Большевистской увидели это. На самокате по дороге с двумя детьми — кажется, несильно безопасно, — отметил читатель.



На видео можно заметить, что внизу в ногах мужчины находится один ребенок и пакет с покупками. Второй подвешен на спине в рюкзаке.

Как вам такая поездка? Источник: читатель НГС Евгений

В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС ответили, что сейчас проводится проверка.



На прошлой неделе в ГАИ напомнили, что новосибирцы могут пожаловаться на нарушения ПДД электросамокатчиками через специальный Telegram-бот. Он называется «Самокаты: общественный контроль».

— С помощью бота можно сообщить о нарушениях, совершённых электросамокатчиками. Жалобу отправляют оператору, который сдает самокаты в аренду. После рассмотрения жалобы водителя наказывают: выписывают штраф или блокируют аккаунт без возможности арендовать самокаты в дальнейшем. К боту подключены три крупных оператора: «Яндекс GO», «МТС Юрент» и Whoosh, — подчеркнули в Госавтоинспекции Новосибирска.

Ранее другой новосибирец добрался до парка «Березовая роща» на самокате вместе с собакой. Необычных участников дорожного движения также сняли на видео.