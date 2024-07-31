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Происшествия «Запутался в сетях»: мужчина утонул во время рыбалки в Новосибирской области

«Запутался в сетях»: мужчина утонул во время рыбалки в Новосибирской области

Тело обнаружили местные жители

2 783
17 комментариев
Трагедия произошла в Болотнинском районе

В Новосибирской области в пруду в селе Карасево утонул 60-летний мужчина. Предположительно, он рыбачил, выпал из лодки и запутался в сетях.

Как сообщили в группе МБУ ЕДС Болотнинского района во «ВКонтакте», сибиряка нашли 30 июля на пруду в селе Карасево местные жители, тело извлекли из воды и передали полицейским. Уточняется, что мужчина сам проживал в населенном пункте.

— Предположительно, погибший занимался рыбной ловлей с резиновой лодки. Во время установки сетей выпал за борт и запутался в сетях, что послужило причиной утопления, — сообщили в диспетчерской службе.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС подтвердили факт обнаружения тела, обстоятельства устанавливаются. Корреспондент издания также обратился за комментарием в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Накануне стало известно, что в Новосибирске нашли тело пропавшего 20-летнего парня. Его обнаружили в Юго-Западном котловане.

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Комментарии
17
АнтонПавловичЧехов
31 июля 2024, 14:24
а я всегда говорил что рака это зло
Татьяна 53
31 июля 2024, 14:59
соболезнование родным.
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