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Тело пропавшего новосибирца нашли в котловане

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Происшествия «Всплыл на поверхность утром»: тело пропавшего 20-летнего новосибирца нашли в Юго-Западном котловане

«Всплыл на поверхность утром»: тело пропавшего 20-летнего новосибирца нашли в Юго-Западном котловане

Парень отдыхал на природе вместе с другом

3 024
20 комментариев
Никиту искали три дня, его тело всплыло сегодня утром

Тело пропавшего 20-летнего новосибирцы Никиты Молчанова нашли в Юго-Западном котловане. Где он, не было известно три дня. Информацию о гибели юноши подтвердили следователи и знакомые погибшего.

— Никиты больше нет. Тело сегодня утром выплыло на поверхность Юго-Западного котлована, — рассказала знакомая погибшего.

Другая знакомая юноши говорит, что тело нашли в 5 утра. Искали Никиту три дня, в день пропажи он вместе с другом пошел на Юго-Западный котлован, чтобы отдохнуть на природе. Друг уснул, а когда проснулся, Никиты уже не было.

В пресс-службе СУ СК по региону подтвердили, что тело обнаружили 30 июля в водоеме Ленинского района. Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедших событий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибшего.

Также в Новосибирске уже несколько дней ищут 21-летнего Георгия Скуридина. Мать молодого человека, Татьяна, рассказала подробности исчезновения юноши. Георгий летом жил на даче с дедушкой в СНТ «Золотая Горка». Накануне перед пропажей молодой человек поднялся к себе в комнату на второй этаж, на следующее утро дедушка не обнаружил юношу дома.

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Комментарии
20
кулькулятр
30 июля 2024, 11:52
Помните, что 5% утонувших не умели плавать. Учите детей плавать!
Гость
30 июля 2024, 11:44
Один отключился, другой утонул. Видать очень активно "отдыхали на природе".
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