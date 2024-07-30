«Всплыл на поверхность утром»: тело пропавшего 20-летнего новосибирца нашли в Юго-Западном котловане

Тело пропавшего 20-летнего новосибирцы Никиты Молчанова нашли в Юго-Западном котловане. Где он, не было известно три дня. Информацию о гибели юноши подтвердили следователи и знакомые погибшего.
— Никиты больше нет. Тело сегодня утром выплыло на поверхность Юго-Западного котлована, — рассказала знакомая погибшего.
Другая знакомая юноши говорит, что тело нашли в 5 утра. Искали Никиту три дня, в день пропажи он вместе с другом пошел на Юго-Западный котлован, чтобы отдохнуть на природе. Друг уснул, а когда проснулся, Никиты уже не было.
В пресс-службе СУ СК по региону подтвердили, что тело обнаружили 30 июля в водоеме Ленинского района. Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедших событий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибшего.
Также в Новосибирске уже несколько дней ищут 21-летнего Георгия Скуридина. Мать молодого человека, Татьяна, рассказала подробности исчезновения юноши. Георгий летом жил на даче с дедушкой в СНТ «Золотая Горка». Накануне перед пропажей молодой человек поднялся к себе в комнату на второй этаж, на следующее утро дедушка не обнаружил юношу дома.