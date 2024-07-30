«Всплыл на поверхность утром»: тело пропавшего 20-летнего новосибирца нашли в Юго-Западном котловане

Никиту искали три дня, его тело всплыло сегодня утром Источник: Александр Ощепков, NGS.RU / «ЛизаАлерт»











Тело пропавшего 20-летнего новосибирцы Никиты Молчанова нашли в Юго-Западном котловане. Где он, не было известно три дня. Информацию о гибели юноши подтвердили следователи и знакомые погибшего.



— Никиты больше нет. Тело сегодня утром выплыло на поверхность Юго-Западного котлована, — рассказала знакомая погибшего.

Другая знакомая юноши говорит, что тело нашли в 5 утра. Искали Никиту три дня, в день пропажи он вместе с другом пошел на Юго-Западный котлован, чтобы отдохнуть на природе. Друг уснул, а когда проснулся, Никиты уже не было.

В пресс-службе СУ СК по региону подтвердили, что тело обнаружили 30 июля в водоеме Ленинского района. Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедших событий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибшего.