В Новосибирске в больнице умер 10-месячный ребенок — отчим ударил его головой об пол

Ребенок несколько дней пролежал в больнице Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске в больнице умер 10-месячный мальчик, которого отчим ударил головой об пол. Об этом НГС сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

— По версии следствия, 12 июля 2024 года в одной из квартир в Первомайском районе города Новосибирска обвиняемый, пытаясь успокоить малолетнего сына своей сожительницы, приподнял ребенка и ударил головой об пол. С места преступления 10-месячного потерпевшего доставили в медицинское учреждение, где он через несколько дней скончался, — рассказали в пресс-службе.



Обвиняемый мужчина задержан, ему предъявлено обвинение по статье «покушение на убийство» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Суд отправил новосибирца под стражу.