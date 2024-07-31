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Происшествия В Новосибирске в больнице умер 10-месячный ребенок — отчим ударил его головой об пол

В Новосибирске в больнице умер 10-месячный ребенок — отчим ударил его головой об пол

Мужчина хотел успокоить мальчика

6 089
57 комментариев
Ребенок несколько дней пролежал в больнице

В Новосибирске в больнице умер 10-месячный мальчик, которого отчим ударил головой об пол. Об этом НГС сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

— По версии следствия, 12 июля 2024 года в одной из квартир в Первомайском районе города Новосибирска обвиняемый, пытаясь успокоить малолетнего сына своей сожительницы, приподнял ребенка и ударил головой об пол. С места преступления 10-месячного потерпевшего доставили в медицинское учреждение, где он через несколько дней скончался, — рассказали в пресс-службе.

Обвиняемый мужчина задержан, ему предъявлено обвинение по статье «покушение на убийство» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Суд отправил новосибирца под стражу.

Под Красноярском погиб трехлетний ребенок. Мальчик уронил на себя тяжелый мангал, который упал ему прямо на голову.

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Комментарии
56
Grape Reflection 🍇
31 июля 2024, 09:35
Дети эпохи материнского капитала
Мон@шка60+
31 июля 2024, 09:41
Успокоил. Молодец.
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