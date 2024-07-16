«Приподнял и ударил головой о пол»: новосибирец проломил череп 10-месячному ребенку

Инцидент произошел 12 июля Источник: Алина Скитович / NGS.RU











В Первомайском районе Новосибирска мужчина ударил 10-месячного ребенка головой об пол - у мальчика проломлен череп. Информацию об этом опубликовала пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.



Инцидент произошел 12 июля в одной из квартир на улице Одоевского.



— Обвиняемый, пытаясь успокоить малолетнего сына своей сожительницы, приподнял ребенка и ударил головой об пол, — говорится в сообщении ведомства.



С места происшествия ребенка доставили в больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь.



В прокуратуре Новосибирской области корреспонденту НГС уточнили, что ребенок получил перелом черепа и сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Обвиняемый мужчина задержан, ему предъявлено обвинение по статье «покушение на убийство» (п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ). Также сообщается, что суд отправил новосибирца под стражу.



В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили, что контролируют ход и результаты расследования уголовного дела.

