«Приподнял и ударил головой о пол»: новосибирец проломил череп 10-месячному ребенку

В Первомайском районе Новосибирска мужчина ударил 10-месячного ребенка головой об пол - у мальчика проломлен череп. Информацию об этом опубликовала пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.
Инцидент произошел 12 июля в одной из квартир на улице Одоевского.
— Обвиняемый, пытаясь успокоить малолетнего сына своей сожительницы, приподнял ребенка и ударил головой об пол, — говорится в сообщении ведомства.
С места происшествия ребенка доставили в больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь.
В прокуратуре Новосибирской области корреспонденту НГС уточнили, что ребенок получил перелом черепа и сейчас он находится в тяжелом состоянии.
Обвиняемый мужчина задержан, ему предъявлено обвинение по статье «покушение на убийство» (п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ). Также сообщается, что суд отправил новосибирца под стражу.
В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили, что контролируют ход и результаты расследования уголовного дела.
В начале июля на пляже в Первомайском районе двое мужчин избили подростка из-за прически. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за данного происшествия.