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Криминал «Приподнял и ударил головой о пол»: новосибирец проломил череп 10-месячному ребенку

«Приподнял и ударил головой о пол»: новосибирец проломил череп 10-месячному ребенку

Обвиняемого отправил под стражу

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5 комментариев
Инцидент произошел 12 июля

В Первомайском районе Новосибирска мужчина ударил 10-месячного ребенка головой об пол - у мальчика проломлен череп. Информацию об этом опубликовала пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

Инцидент произошел 12 июля в одной из квартир на улице Одоевского.

— Обвиняемый, пытаясь успокоить малолетнего сына своей сожительницы, приподнял ребенка и ударил головой об пол, — говорится в сообщении ведомства.

С места происшествия ребенка доставили в больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь.

В прокуратуре Новосибирской области корреспонденту НГС уточнили, что ребенок получил перелом черепа и сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Обвиняемый мужчина задержан, ему предъявлено обвинение по статье «покушение на убийство» (п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ). Также сообщается, что суд отправил новосибирца под стражу.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили, что контролируют ход и результаты расследования уголовного дела.

В начале июля на пляже в Первомайском районе двое мужчин избили подростка из-за прически. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за данного происшествия.

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Комментарии
5
Фродо Бэггинс
16 июля 2024, 14:57
норма в семья сожиетлей и сожительниц
Гость
16 июля 2024, 14:57
успокоил😳😲 надо его успокоить таким же методом😬
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