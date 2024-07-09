Двое мужчин избили подростка из-за прически в Новосибирске — глава СК поручил возбудить дело

Подростка избили в Первомайском районе 6 июля на глазах у мамы Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения 16-летнего подростка двумя мужчинами из-за прически.



Как сообщили в пресс-службе СК, личности и местонахождение мужчин пока не установлены. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителю Следственного комитета по Новосибирской области Антону Бадулину возбудить уголовное дело, задержать нападавших и представить доклад.

Ранее Яна, мама пострадавшего подростка, рассказала НГС, что инцидент произошел 6 июля у котлована в СНТ «Кедр» в Первомайском районе. Она вместе с сыном отправилась купаться, там отдыхала и компания из двух мужчин, женщины и ребенка. Один из них спросил мальчиком или девочкой является сын сибирячки, а затем начал нецензурно выражаться в адрес подростка из-за его прически.

— Ребенок искупался, вышел из воды, те начали говорить, что и я такая же «неправильная», с распущенными волосами. Сын за меня заступился, попросил их так не выражаться. В этот момент двое молодых людей налетели озверевшие на моего ребенка, и начали жестоко избивать его просто на моих глазах, — рассказывала корреспонденту НГС Яна.



Женщина оттаскивала сына от мужчин, но те сбросили Яну в воду. Драка продолжалась несколько минут, затем мама с сыном пошли в травмпункт. Медики обследовали юношу, оказалось, что у него сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей груди, плеч, носа.

Недавно следственный комитет сообщил, что проверяет информацию об изнасиловании восьмилетней девочки в селе Сосновка Искитимского района.