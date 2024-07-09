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Происшествия Двое мужчин избили подростка из-за прически в Новосибирске — глава СК поручил возбудить дело

Двое мужчин избили подростка из-за прически в Новосибирске — глава СК поручил возбудить дело

Мама мальчика рассказывала НГС, что неизвестные напали на ее сына у нее на глазах

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19 комментариев
Подростка избили в Первомайском районе 6 июля на глазах у мамы

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения 16-летнего подростка двумя мужчинами из-за прически.

Как сообщили в пресс-службе СК, личности и местонахождение мужчин пока не установлены. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителю Следственного комитета по Новосибирской области Антону Бадулину возбудить уголовное дело, задержать нападавших и представить доклад.

Ранее Яна, мама пострадавшего подростка, рассказала НГС, что инцидент произошел 6 июля у котлована в СНТ «Кедр» в Первомайском районе. Она вместе с сыном отправилась купаться, там отдыхала и компания из двух мужчин, женщины и ребенка. Один из них спросил мальчиком или девочкой является сын сибирячки, а затем начал нецензурно выражаться в адрес подростка из-за его прически.

— Ребенок искупался, вышел из воды, те начали говорить, что и я такая же «неправильная», с распущенными волосами. Сын за меня заступился, попросил их так не выражаться. В этот момент двое молодых людей налетели озверевшие на моего ребенка, и начали жестоко избивать его просто на моих глазах, — рассказывала корреспонденту НГС Яна.

Женщина оттаскивала сына от мужчин, но те сбросили Яну в воду. Драка продолжалась несколько минут, затем мама с сыном пошли в травмпункт. Медики обследовали юношу, оказалось, что у него сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей груди, плеч, носа.

Недавно следственный комитет сообщил, что проверяет информацию об изнасиловании восьмилетней девочки в селе Сосновка Искитимского района.

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Избиение Подросток Мужчина Прическа Следственный комитет Александр Бастрыкин
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Комментарии
19
Мон@шка60+
9 июля 2024, 09:26
Бастрыкин заинтересовался, а местные нет?
Гость
9 июля 2024, 09:19
"Дорогая" полиция вы хотя бы ребёнка защитить СМОЖЕТЕ ??? Или опять ..... как всегда ???
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