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Криминал «Затащил в туалет»: подростка подозревают в изнасиловании 8-летней девочки в новосибирском селе

«Затащил в туалет»: подростка подозревают в изнасиловании 8-летней девочки в новосибирском селе

Следователи проводят проверку

1 033
3 комментария
Несовершеннолетнего подозревают в изнасиловании ребёнка

Следственный комитет проверяет информацию об изнасиловании восьмилетней девочки в селе Соснова Искитимского района. Председатель ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад от местных силовиков.

— В социальных медиа сообщается, что 24 мая текущего года в селе Сосновка Новосибирской области подросток совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки. Также отмечается, что ранее указанный молодой человек совершал противоправные действия в отношении других детей, — сказано в сообщении СК.

Накануне издание «Курьер.Среда» сообщило, что 11-летний житель села изнасиловал ребёнка в уличном туалете.

— В 20-х числах мая на детской площадке в селе Сосновка 11-летний мальчик насилу затащил 8-летнюю девочку в туалет, перегородил телом выход и заставил ее совершить с ним оральный половой акт, — пишет СМИ со ссылкой на мать потерпевшей.

НГС обращался в СУ СКР по Новосибирской области, однако представитель ведомства отказывался подтверждать и комментировать инцидент.

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Комментарии
7
Татьяна 53
6 июля 2024, 15:01
Это что ж такое делается, деградация полная, при социализме такого не было, чтоб 11 летний негодяй совершал такое.
14314447
6 июля 2024, 14:56
В колонию для малолетних. Подрастет перевести во взросляк.
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