«Затащил в туалет»: подростка подозревают в изнасиловании 8-летней девочки в новосибирском селе

Несовершеннолетнего подозревают в изнасиловании ребёнка Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Следственный комитет проверяет информацию об изнасиловании восьмилетней девочки в селе Соснова Искитимского района. Председатель ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад от местных силовиков.



— В социальных медиа сообщается, что 24 мая текущего года в селе Сосновка Новосибирской области подросток совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки. Также отмечается, что ранее указанный молодой человек совершал противоправные действия в отношении других детей, — сказано в сообщении СК.

Накануне издание «Курьер.Среда» сообщило, что 11-летний житель села изнасиловал ребёнка в уличном туалете.

— В 20-х числах мая на детской площадке в селе Сосновка 11-летний мальчик насилу затащил 8-летнюю девочку в туалет, перегородил телом выход и заставил ее совершить с ним оральный половой акт, — пишет СМИ со ссылкой на мать потерпевшей.

НГС обращался в СУ СКР по Новосибирской области, однако представитель ведомства отказывался подтверждать и комментировать инцидент.