Под Красноярском трехлетний мальчик опрокинул на себя мангал и погиб

В Сухой Балке Емельяновского района погиб трехлетний ребенок. Мальчик уронил на себя тяжелый мангал, который упал ему прямо на голову. Несчастный случай произошел вчера, 18 июля, рассказали в краевом Следственном комитете.

Ребенок был в гостях у бабушки с дедушкой, к вечеру к ним приехали родители мальчика. В это время он играл на участке, и в один момент потянул на себя мангал, который стоял на большой металлической подставке. Он упал с конструкции и придавил мальчика. Ребенок умер на месте.

