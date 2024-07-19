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Происшествия Под Красноярском трехлетний мальчик опрокинул на себя мангал и погиб

Под Красноярском трехлетний мальчик опрокинул на себя мангал и погиб

Трагедия произошла в доме у бабушки с дедушкой

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21 комментарий
Массивный мангал просто придавил ребенка

В Сухой Балке Емельяновского района погиб трехлетний ребенок. Мальчик уронил на себя тяжелый мангал, который упал ему прямо на голову. Несчастный случай произошел вчера, 18 июля, рассказали в краевом Следственном комитете.

Ребенок был в гостях у бабушки с дедушкой, к вечеру к ним приехали родители мальчика. В это время он играл на участке, и в один момент потянул на себя мангал, который стоял на большой металлической подставке. Он упал с конструкции и придавил мальчика. Ребенок умер на месте.

По словам следователей, семья числилась благополучной. Сейчас ведется проверка.

Накануне стало известно, что трехлетний ребенок выпал из окна девятого этажа в Кузбассе — он умер в больнице.

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Ребенок умер СК Гибель деревьев Сухая Балка Емельяновский район
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Комментарии
21
Мон@шка60+
19 июля 2024, 12:58
Несчастье в этой семье было делом времени. И совсем не обязательно жертвой был бы ребенок. Мангал на высокой неустойчивой подставке стоит на мягком грунте. Происшествие из того же разряда, что и утопление малышей в ваннах, вкопанных на участке.
Л600EХ*54
19 июля 2024, 11:57
жесть...,вот кто бы мог подумать что такое возможно на своем же участке 🤔
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