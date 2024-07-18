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Происшествия Трехлетний ребенок выпал из окна девятого этажа в Кузбассе — он умер в больнице

Трехлетний ребенок выпал из окна девятого этажа в Кузбассе — он умер в больнице

Это второй случай за лето в Кемеровской области

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5 комментариев
Открытое окно вновь стало причиной трагедии

Следственные органы СКР в Междуреченске возбудили дело после смерти ребенка в горбольнице, куда он был доставлен после падения из окна жилого дома. Мальчик, как сообщает в четверг, 18 июля, пресс-служба ведомства, забрался на подоконник пока мать спала.

По предварительным данным, ночью, когда мать ребенка уснула, мальчик забрался на подоконник и упал с высоты девятого этажа.

— Об этом родителям сообщила соседка, ставшая очевидцем произошедшего. В критическом состоянии пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где через непродолжительное время от полученных в результате падения травм наступила смерть малолетнего, — пишет пресс-служба.

Дело возбуждено по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствие установит, состояла ли семья на учете как неблагонадежная и что послужило причиной инцидента.

Источник NGS42.RU в правоохранительных органах сообщил, что это второй случай за лето. В начале июля при схожих обстоятельствах погиб ребенок, выпав из окна в Таштаголе.

Ранее NGS42.RU опубликовал полезную инструкцию, как уберечь ребенка от падения с высоты.

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Ребенок Выпал в окно Падение Гибель Мальчик Балкон Кузбасс
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Комментарии
6
Марго. Вредная
18 июля 2024, 17:25
Ужас. Великая боль и горе. Самый мой ужасный страх. Что только не придумывали, чтобы ребенок не смог сам открыть окно. О каком сне речь вообще? Ну а если сил нет и надо поспать, на этот случай мы с ребенком закрывались в комнате, а щеколду на дверь муж сделал на высоте собственного роста, чтобы малыш не смог дотянуться и выйти из комнаты. Все меры предосторожности - мыслимые и немыслимые. Всё, чтобы уберечь...
Фродо Бэггинс
18 июля 2024, 17:18
мама выспалась? это же главное.
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