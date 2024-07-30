Под Новосибирском Lexus сбил двоих подростков на мопеде — на водителя завели дело

Авария произошла в Тогучина 21 июля Источник: Пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области











В Тогучинском районе Новосибирской области возбудили уголовное дело после аварии, в которой пострадали двое подростков 15 и 16 лет. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.



По данным ведомства, инцидент произошел вечером 21 июля на одной из дорог в Тогучине. Водитель автомобиля Lexus RX 350 двигался по одной из улиц, нарушил правила дорожного движения и сбил мопед, на котором ехали две подростков 15 и 16 лет. Пострадавшие доставлены в больницу с травмами, их характер не уточняется.



Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью человека (ч. 1. Ст. 264 УК РФ). Водитель задержан.



В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области также сообщили, что контролируют ход расследования уголовного дела.

