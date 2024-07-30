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Происшествия «В Турцию больше — ни ногой»: российская байкерша высказалась по поводу гибели блогера МотоТани и ужасного поведения наших туристов

«В Турцию больше — ни ногой»: российская байкерша высказалась по поводу гибели блогера МотоТани и ужасного поведения наших туристов

Путешествие в туристическую мекку оставило противоречивые впечатления

3 159
24 комментария
Ульяновская байкерша путешествовала по Турции и Европе

Гибель российского блогера-миллионника Татьяны Озолиной, известной как МотоТаня, всколыхнуло мотоциклетное сообщество. Многие байкеры и близкие к тусовке люди вспомнили свои путешествия по этой стране и высказались, насколько опасной могла быть эта поездка.

— Я ездила в Турцию через Грузию, и запомнила этот «дальнобой» надолго. Проехала около восьми тысяч километров. Грузинскую границу прошли без проблем, но вот турецкая — это ужас. Кругом кишат турки, хуже наших цыган, такие же грязные оборванцы. Спрашивают, нужна ли страховка на случай несчастья или нет. Я не поддалась на их уговоры и оформила страховку официально, что обошлось вдвое дешевле того, что просили они, — рассказала известная ульяновская мотоциклистка Елена Волкова, больше известная как Волчонок.

Турецкие дороги оказались намного ровнее российских. А вот с обменом денег были проблемы.

— Не меняйте деньги на границе, там вообще шарашкина контора какая-то. Я въехала в Турцию, заехала в какой-то городок, нашла банк и поменяла деньги на местную валюту. Турки более-менее сносно знают отдельные слова по-английски, поэтому сложностей с обменом, заправками и гостиницами не возникло. Совсем в глухих местах изъяснялись на пальцах, а сколько нужно оплатить писали на бумажке цифрами. Турция — это грязная, бедная страна, зацикленная на религии. Проезжая горы, можно увидеть бедные поселения, люди живут чуть ли не в палатках, землянках, грязные, — рассказывает Елена.

Также байкершу поразило обилие на дорогах солдат и бронетранспортеров. А вот местные мотоциклисты показались чересчур заносчивыми.

— Этим ребятам сложно даже руку поднять, поприветствовать другого мотоциклиста, не то что спросить, нужна ему помощь или нет. Менталитет, что поделаешь. Я была разочарована, — признается Елена.

Зато по дороге ей часто встречались мототуристы из Европы — с одной парой байкеров из Эстонии Елена даже ехала какое-то время вместе.

— Побывать в Турции и не съездить в Памуккале — это, считай, что и не был в Турции. Посчитав стоимость бензина, решила ехать с экскурсией, хотя позже и пожалела об этом. Проехали кучу ненужных мест и только часам к трем (а выехали в шесть утра) приехали на эту хлопковую гору. Виды красивые, но наши туристы — это ужас. Быдло, других слов подобрать не могу. Где нельзя купаться, русские лезут, им можно. А «всё включено» — это вообще кошмар какой-то. Наши хуже свиней, с огромными подносами тащили еду, всё же включено. Вспомнились кадры из «Нашей Раши», — возмущается Елена.

Обратно байкерша ехала другой дорогой, стараясь огибать горы. Турецкую границу на сей раз прошла быстро. Грузия была гостеприимна, а российские дороги показались особенно разбитыми после ухоженных турецких.

— Надеюсь, это было не последнее мое путешествие, но в Турцию больше ни ногой, — заключила мотоциклистка.

Напомним, 38-летняя Татьяна Озолина разбилась на трассе Милас — Сёке 22 июля. По одним данным, мотоциклистка потеряла управление, и ее спортбайк врезался в грузовик. По другим — она столкнулась с другим блогером, он был госпитализирован.

А вы как оцениваете отдых и дороги в Турции?

Согласна, за наших туристов бывает стыдно, но как ездят по дорогам турки — просто кошмар
Не знаю, там бывать не приходилось
По нашим дорогам ездить гораздо опаснее, чем по турецким, а ДТП может случиться везде
Не заметили ужаса, который описывает мотоциклистка, но мы просто отдыхали

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Байкеры Блогеры Путешествия Смертельная авария МотоТаня Гибель в ДТП Мотоциклист
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Комментарии
26
Barmaleя
30 июля 2024, 15:44
Была в Турции 4 раза, ничего подобного не заметила ни в поведении наших туристов, ни в поведении турок, а я очень щепетильная, такая моралистка. Никаких орущих алкашей, никакого безобразия у шведского стола. Может быть, наша героиня общалась с другим контингентом? И в какие это она места заезжала? Не надо по трущобам шариться - и будет тебе счастье. Я предполагаю, что есть в Турции и нищета, и преступность, но не ищи приключений. Я отдыхала в хороших отелях с приветливым персоналом. И в Памуккале была. И не туда забрела. Полицейский меня окликнул и вернул.
Barmaleя
30 июля 2024, 15:46
Я, как турист, оскорблена. Эти байкеры, которые по ночам с ревом носятся по ночным улицам всех городов, на всех плюя, ещё чему-то кого-то учат.
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