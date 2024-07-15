«Водитель и кондуктор в шоке»: мотоциклист впечатался в трамвай №16 на Юго-Западном

Из-за ДТП трамваи не могут проехать Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black»











На улице Волховской в Новосибирске мотоциклист влетел в трамвай №16. Из-за аварии транспорт встал.

Как рассказал читатель НГС, трамваи на Юго-Западном жилмассиве встали из-за ДТП. По данным телеграм-канала «АСТ-54 Black», на улице Волховской недалеко от одноименной остановки в транспорт влетел мотоциклист.

— Проезжал мимо, видел состояние водителя и кондуктора трамвая — оба в шоке, — написал комментарий один из очевидцев.

Источник: читатель НГС

В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что пострадавших в аварии нет, ДТП оформлено с материальным ущербом.

Недавно в Ленинском районе Новосибирска погиб водитель мотоцикла, который врезался в автомобиль Honda Fit.

