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Происшествия «Водитель и кондуктор в шоке»: мотоциклист впечатался в трамвай №16 на Юго-Западном

«Водитель и кондуктор в шоке»: мотоциклист впечатался в трамвай №16 на Юго-Западном

Авария произошла утром

238
2 комментария
Из-за ДТП трамваи не могут проехать

На улице Волховской в Новосибирске мотоциклист влетел в трамвай №16. Из-за аварии транспорт встал.

Как рассказал читатель НГС, трамваи на Юго-Западном жилмассиве встали из-за ДТП. По данным телеграм-канала «АСТ-54 Black», на улице Волховской недалеко от одноименной остановки в транспорт влетел мотоциклист.

— Проезжал мимо, видел состояние водителя и кондуктора трамвая — оба в шоке, — написал комментарий один из очевидцев.

В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что пострадавших в аварии нет, ДТП оформлено с материальным ущербом.

Если вам что-либо известно о случившемся, вы стали очевидцем аварии, расскажите об этом редакции НГС. Можно анонимно.
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Недавно в Ленинском районе Новосибирска погиб водитель мотоцикла, который врезался в автомобиль Honda Fit.

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Трамвай Мотоцикл Авария ДТП Юго-Западный жилмассив
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Комментарии
2
Гость
15 июля 2024, 11:14
спасибо тебе, трамвай, эти слaбоyмные мотоциклисты задолбали всех на Юго-Западном!
Гость
15 июля 2024, 11:14
Мотоциклисты становятся все более одноразовыми.
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