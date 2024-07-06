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Происшествия Тело накрыли простыней: 24-летний мотоциклист разбился в Новосибирске — видео

Тело накрыли простыней: 24-летний мотоциклист разбился в Новосибирске — видео

Авария произошла на перекрестке Титова и Серафимовича

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Авария произошла около 21 часа

В Ленинском районе Новосибирска погиб водитель мотоцикла, который врезался в автомобиль Honda Fit. Информацией о происшествии с НГС поделилась читательница Наталья.

Девушка рассказала, что авария произошла около 21 часа на перекрестке улиц Титова и Серафимовича.

— Мы ехали мимо, там мотоциклист сильно разбился. Скорая рядом стояла, но она не могла уже помочь. Видели, что тело было накрыто простыней рядом с мотоциклом, — рассказала НГС Наталья.

В отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску сообщили, что ДТП произошло в 20:50, водитель мотоцикла Honda ехал по улице Титова в сторону площади Маркса. В пути, у дома Титова, 15, он врезался в автомобиль Honda Fit, который поворачивал налево.

На месте погиб 24-летний водитель мотоцикла. На месте аварии работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Отметим, что за сутки в Новосибирской области это третий случай гибели мотоциклиста. Ранее стало известно о гибели 21-летнего водителя в Убинском районе и в Искитиме.

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Комментарии
3
Гость
6 июля 2024, 23:18
То есть Хонда не пропустила мотоцикл и человек погиб ? Я верно понимаю из этого странного материала, а по факту весь материал одно видео с видеорегистратора.
Гость
6 июля 2024, 23:19
Сколько продали мотоциклов накануле сезона ?
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