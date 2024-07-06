Тело накрыли простыней: 24-летний мотоциклист разбился в Новосибирске — видео

Авария произошла около 21 часа Источник: Госавтоинспекция Новосибирска











В Ленинском районе Новосибирска погиб водитель мотоцикла, который врезался в автомобиль Honda Fit. Информацией о происшествии с НГС поделилась читательница Наталья.



Девушка рассказала, что авария произошла около 21 часа на перекрестке улиц Титова и Серафимовича.



— Мы ехали мимо, там мотоциклист сильно разбился. Скорая рядом стояла, но она не могла уже помочь. Видели, что тело было накрыто простыней рядом с мотоциклом, — рассказала НГС Наталья.

Источник: Читательница НГС Наталья

В отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску сообщили, что ДТП произошло в 20:50, водитель мотоцикла Honda ехал по улице Титова в сторону площади Маркса. В пути, у дома Титова, 15, он врезался в автомобиль Honda Fit, который поворачивал налево.



На месте погиб 24-летний водитель мотоцикла. На месте аварии работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

