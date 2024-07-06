Не справился с управлением: 24-летний парень на мотоцикле разбился под Новосибирском

По факту гибели человека в ДТП проводится проверка Источник: Госавтоинспекция Новосибирской области











24-летний мотоциклист погиб в ДТП в Искитиме. Информацию об аварии распространил отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирской области.



Авария произошла поздним вечером в минувшую пятницу, 5 июля. Водитель мотоцикла Honda CRF ехал по улице без названия в сторону улицы Прорабской. В пути он не справился с управлением, мотоцикл перевернулся вправо по ходу движения.



Пострадавшего 24-летнего молодого человека доставили в больницу с тяжелыми травмами, где он умер спустя несколько часов, несмотря на усилия врачей.



По факту гибели мотоциклиста проводится доследственная проверка.

