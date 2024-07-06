НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+26°

пасмурно, без осадков

ощущается как +27

2 м/c,

с-в.

 742мм 57%
Подробнее
2 Пробки
USD 88,13
EUR 95,57

ТЕМА ДНЯ

Молния попала в самолет Москва — Новосибирск

Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Подростка сбили возле дачи
Прокатил ребенка на бензобаке
Эпатажная фотограф
6 необычных мест вокруг города
Как пережить давление в жару
Многодетные на пикете у Кремля
Афиша на июль
НГС в Telegram
Происшествия Не справился с управлением: 24-летний парень на мотоцикле разбился под Новосибирском

Не справился с управлением: 24-летний парень на мотоцикле разбился под Новосибирском

Молодой человек умер в больнице от полученных травм

2 719
15 комментариев
По факту гибели человека в ДТП проводится проверка

24-летний мотоциклист погиб в ДТП в Искитиме. Информацию об аварии распространил отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирской области.

Авария произошла поздним вечером в минувшую пятницу, 5 июля. Водитель мотоцикла Honda CRF ехал по улице без названия в сторону улицы Прорабской. В пути он не справился с управлением, мотоцикл перевернулся вправо по ходу движения.

Пострадавшего 24-летнего молодого человека доставили в больницу с тяжелыми травмами, где он умер спустя несколько часов, несмотря на усилия врачей.

По факту гибели мотоциклиста проводится доследственная проверка.

Ранее смертельное ДТП с мотоциклистом произошло в Убинском районе. Молодой человек умер в больнице через несколько часов после аварии.

ПО ТЕМЕ
Новосибирская область Искитим ГАИ ДТП с мотоциклистами
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD10
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
Smykson
6 июля 2024, 20:33
Умеете же "повеселить" в субботу.
Жарю Жир
6 июля 2024, 21:17
да и хрен с ним
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Никто не хочет получать сотни тысяч рублей? Разбираемся с кадровым экспертом, почему не хватает айтишников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Lada — автомобиль, а "китаец" — автомобилесодержащий продукт». Крик души таксиста о машинах из Поднебесной
Анонимное мнение
Мнение
«Падали в обморок от духоты и часами ждали трамвай». Правдивая колонка футбольного фаната из России о чемпионате Европы в Германии
Георгий Романов
Мнение
Ретроградный Сатурн уже завтра: карьерный рост и новые ограничения — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
«Похоже на потревоженный улей»: в Турции начались погромы. Опасно ли там находиться россиянам
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Рекомендуем
Знакомства

Bjorn Ironside,  39

Антон,  56

Елена,  37

Ирина,  52

Елена,  45

Юрий,  43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление