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Происшествия Откачивали несколько часов: 21-летний парень разбился на мотоцикле в Убинском районе

Откачивали несколько часов: 21-летний парень разбился на мотоцикле в Убинском районе

Сибиряк скончался в больнице

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9 комментариев
Врачи боролись за жизнь молодого человека несколько часов

В селе Крещенское Убинского района в аварии погиб 21-летний местный житель. Об этом в субботу сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области. ДТП произошло около 5 часов утра 6 июля.

Парень ехал на мотоцикле «ИЖ Юпитер-5» по улице Центральной в направлении села Убинское, потерял управление и съехал в правый кювет, где транспортное средство опрокинулось.

В результате аварии водитель получил серьезные травмы, его госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось — спустя несколько часов пострадавший скончался. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и уточняют все обстоятельства произошедшего.

Сегодня НГС писал, как на дачной дороге Toyota сбила подростка — родители ребенка говорят, что водитель был пьян.

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Новосибирск ДТП Убинский район
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Комментарии
11
Grape Reflection 🍇
6 июля 2024, 12:53
нет ума считай калека
233143581
6 июля 2024, 13:13
Вот неудивительно нисколько, что они бьются. Они ж спокойно ездить не умеют. Летят, как в последний путь. Это ещё ладно, на ИЖаке ехал, а те у кого всякие кавасаки, да ямахи с хондами - вообще смертники.
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