Откачивали несколько часов: 21-летний парень разбился на мотоцикле в Убинском районе

В селе Крещенское Убинского района в аварии погиб 21-летний местный житель. Об этом в субботу сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области. ДТП произошло около 5 часов утра 6 июля.
Парень ехал на мотоцикле «ИЖ Юпитер-5» по улице Центральной в направлении села Убинское, потерял управление и съехал в правый кювет, где транспортное средство опрокинулось.
В результате аварии водитель получил серьезные травмы, его госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось — спустя несколько часов пострадавший скончался. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и уточняют все обстоятельства произошедшего.
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