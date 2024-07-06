Откачивали несколько часов: 21-летний парень разбился на мотоцикле в Убинском районе

Врачи боролись за жизнь молодого человека несколько часов Источник: Госавтоинспекция Новосибирской области











В селе Крещенское Убинского района в аварии погиб 21-летний местный житель. Об этом в субботу сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области. ДТП произошло около 5 часов утра 6 июля.



Парень ехал на мотоцикле «ИЖ Юпитер-5» по улице Центральной в направлении села Убинское, потерял управление и съехал в правый кювет, где транспортное средство опрокинулось.

В результате аварии водитель получил серьезные травмы, его госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось — спустя несколько часов пострадавший скончался. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и уточняют все обстоятельства произошедшего.

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