«Не вернулся с прогулки»: в Новосибирске пропал 14-летний мальчик — он исчез три дня назад

Мальчик пропал 11 июля Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU, ПСО «ЛизаАлерт» Новосибирской области/vk.com











В Новосибирске ищут 14-летнего Антона Карпинского из Ленинского района. Как сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте», он пропал несколько дней назад, 11 июля.



— 11 июля 2024 года не вернулся с прогулки, — сказано в сообщении.



Уточняется, что рост подростка составляет 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза зеленые.

Мальчик был одет в красно-сине-белую футболку, синие штаны, кроссовки болотного цвета с оранжевыми вставками и темно-синюю кепку. С собой у новосибирца была серо-черная сумка.

Новосибирцев просят сообщать любую информацию о подростке по телефону горячей линии 8–800–700–54–52 или по номеру 112.

