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Происшествия «Не вернулся с прогулки»: в Новосибирске пропал 14-летний мальчик — он исчез три дня назад

«Не вернулся с прогулки»: в Новосибирске пропал 14-летний мальчик — он исчез три дня назад

Подросток пропал в Ленинском районе

1 208
1 комментарий
Мальчик пропал 11 июля

В Новосибирске ищут 14-летнего Антона Карпинского из Ленинского района. Как сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте», он пропал несколько дней назад, 11 июля.

— 11 июля 2024 года не вернулся с прогулки, — сказано в сообщении.

Уточняется, что рост подростка составляет 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза зеленые.

Мальчик был одет в красно-сине-белую футболку, синие штаны, кроссовки болотного цвета с оранжевыми вставками и темно-синюю кепку. С собой у новосибирца была серо-черная сумка.

Новосибирцев просят сообщать любую информацию о подростке по телефону горячей линии 8–800–700–54–52 или по номеру 112.

14 июля в Новосибирской области объявили поиски 13-летней девочки. Она ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась.

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Комментарии
4
Гость
14 июля 2024, 16:22
ни фига себе мальчик
Гость
14 июля 2024, 16:33
Красивый парнишка. Рост хороший. Лет к 22-24 будет вообще супер. Найдись, парень, не трепи нервы родителям. Рановато еще для самостоятельной жизни, успеешь нахлебаться
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