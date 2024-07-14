«Ушла из дома в неизвестном направлении»: в Новосибирске пропала глухонемая 13-летняя девочка

14 июля волонтеры отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области объявили поиск 13-летней Александры Герус. Глухонемая девочка накануне ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась.
— Приметы Александры: рост 149 см, нормальное телосложение. Предположительно была одета в белую футболку со светло-зелеными рукавами, — уточнили волонтеры.
Из сообщения «ЛизаАлерт» следует, что девочка является инвалидом по слуху и не разговаривает.
Ранее на поиски пропавших в уральском лесу тюменских детей Вики и Гриши съехались спасатели и волонтеры со всей России.
Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками.