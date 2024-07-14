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Происшествия «Ушла из дома в неизвестном направлении»: в Новосибирске пропала глухонемая 13-летняя девочка

«Ушла из дома в неизвестном направлении»: в Новосибирске пропала глухонемая 13-летняя девочка

Александра Герус ушла из дома в неизвестном направлении. Ее ищут волонтеры

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7 комментариев
Местонахождение Александры неизвестно с 13 июля

14 июля волонтеры отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области объявили поиск 13-летней Александры Герус. Глухонемая девочка накануне ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась.

— Приметы Александры: рост 149 см, нормальное телосложение. Предположительно была одета в белую футболку со светло-зелеными рукавами, — уточнили волонтеры.

Из сообщения «ЛизаАлерт» следует, что девочка является инвалидом по слуху и не разговаривает.

Если вы обладаете данными о местонахождении пропавшей, просьба позвонить на горячую линию отряда 8 800 700-54-52 или 112.
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
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Ранее на поиски пропавших в уральском лесу тюменских детей Вики и Гриши съехались спасатели и волонтеры со всей России.

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Комментарии
6
Гость
14 июля 2024, 12:15
хоть бы район написали
Гость
14 июля 2024, 12:31
Место напишите
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