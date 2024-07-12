От машин остался металлолом: Замминистра промышленности Алтайского края погиб в ДТП на трассе

Столкновение было сильным Источник: ГУ МВД России по Алтайскому краю











Заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов погиб в ДТП в Первомайском районе края. Подробности сообщает региональное управление МВД.

По предварительным данным авария произошла около 14 часов в пятницу, 12 июля. Водитель Toyota Camry, в которой и ехал Локтюшов, возвращаясь из командировки, выехал на встречку и столкнулся с LADA Largus. При ударе автомобили отбросило на обочину, один из них сейчас больше напоминает металлолом.

Помимо замминистра промышленности и энергетики Алтайского края в ДТП погиб 28-летний водитель LADA Largus. Кроме того, получили травмы 41-летний водитель Toyota и два пассажира Lada — 30-летняя женщина с трехлетним ребенком.



Источник: «Инцидент Барнаул»

Со слов очевидцев, в момент ДТП на трассе шел сильный ливень.



Источник: «В курсе 22» / T.me











— Проезжала мимо, скорая только ехала к ним. Как раз прошел дождь. Не люблю эту трассу: все несутся, моргают, хоть взлетай. Дорога ошибок не прощает. Надо быть аккуратнее с жизнью не только своей, но и тех кто едет рядом, — написала Наталья в комментариях под публикацией Telegram-канала «В курсе 22».



Другие очевидцы сообщают, что тела погибших недавно увезли в черных мешках. На месте продолжает работать полиция.